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淘寶台灣出走後 下一個鍘蝦皮？ 經濟部否認

記者黃有容／台北16日電

淘寶台灣昨無預警宣布提前在今年底停止營運，據了解，淘寶台灣曾向經濟部投審會探查合法留台營運方式，經濟部長王美花昨表示，淘寶台灣與經濟部投審會應該沒有溝通不順。外界認為，蝦皮將是下一個被「肅清」對象，針對其他電商是否有因疑似陸資背景被「盯上」，或是被檢舉？王美花則否認。

王美花表示，淘寶台灣選擇提前結束營運，「是廠商自己的評估」。

在淘寶台灣確定將熄燈走人之後，外界認為，同樣曾被檢舉為陸資的電商平台蝦皮購物，就是下一個被「肅清」的對象。蝦皮近年在台灣異軍崛起，也是許多年輕人網購、比價的首選平台之一。

投審會曾說明，蝦皮母公司新加坡Sea集團最大股東為香港騰訊，持股逾三成，而香港騰訊又有六成中資持股，依據現行規定，在稀釋股權後，蝦皮購物的陸資成分僅兩成多，不到被判為陸資的門檻。同時，蝦皮也提出證明，實質控制力不在陸資。

但是依據正在預告中、今年底前有望上路的「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案，未來對陸資將採「分層」認定，在此標準下，香港騰訊有三成以上陸資持股，就被判為陸資，其對新加坡Sea集團持股三成以上，因此Sea也將被認定為陸資。

如此一來，一旦修正草案上路，蝦皮購物很有可能被認定是陸資。不過，新門檻不溯及既往，投審會表示，除非蝦皮「原封不動」又申請增資等案，才會被重新審查。

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