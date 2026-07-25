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沈伯洋紐約談台北國際化 盼建產業生態系 吸引人才回流

記者馬璿／紐約即時報導
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民進黨台北市長候選人沈伯洋的紐約曼哈頓「台北，可以更宜居嗎？」講座。(記者馬璿／...
民進黨台北市長候選人沈伯洋的紐約曼哈頓「台北，可以更宜居嗎？」講座。(記者馬璿／攝影)

民進黨台北市長候選人沈伯洋赴美進行8天的城市參訪，並應大紐約區台灣人社團聯合會(TACGNY)邀請，在24日(周五)於紐約曼哈頓舉辦「台北，可以更宜居嗎？」講座。沈伯洋除聚焦住房、選舉、城市設計等面向外，亦直言，若欲讓台北更加國際化，必須要透過長遠且跨黨派的計畫，將台北本身即有的優勢打造成更加完整的生態鏈，也更有機會藉此吸引海外人才回到台灣發展。

產業生態系與海外人才網絡

在講座中，沈伯洋梳理數個台北所遇到的問題並逐個回應。他指出，10年來台北已經流失超過27萬人，相當於大安區居民的數量，讓1970至1980年代流行的「來來來，來台大，去去去，去美國」再度在近代上演，許多台北市民因看不見發展機會而移居或選擇出國。他認為，除「鄉愁」以外吸引海外台人回來的原因，其中之一在於將「與其他城市之間的互動關係」納入城市規畫考量。

他指出，若台北要國際化，第一步就是建立產業生態系，否則海外人才沒有理由回流。他以竹科半導體為例，當年正是靠長遠且跨黨派延續的生態系規畫才造就今日的產業聚落。AI、音樂、藝文次文化等生態系的建立，可能都需要30年以上經營期，更不該因政黨輪替而中斷。

高房價也是使台北不再給人宜居印象的因素，對此沈伯洋提及紐約市「同意之城」(City of Yes)政策，以及大眾運輸導向型發展(TOD)，主張在都市發展的當下就把可負擔住宅的配套一併納入考量。他舉維也納為例，可負擔住宅供給若未達一定規模，都市更新反而會推高房價。而都更後「買不回房子」的疑慮，他認為則可參考紐約、柏林不使用一坪換一坪、只租不賣的模式，由開發商以金錢回饋，居民雖不持有土地所有權，但仍能持續居住。

城市美學與國際指標：向首爾學行銷

沈伯洋亦提到，台北作為首都，卻錯失許多能推廣的良機，美感也有待加強。他以首爾自詡為「亞洲第一登山城」為例，台北擁有的步道、交通路網與山區連結性、乃至物種豐富度都優於首爾，卻從未被有系統地行銷出去，他認為北市府應納入設計長角色，「一個首都，理論上應該要更有美感。」

現場提問環節時，一名與會者詢問沈伯洋是否從紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)的選戰中得到啟發。沈伯洋表示，曼達尼的競選方式相當高明，一開始精準設定如凍漲房租、免費公車等議題，即使遭到攻擊，反而讓選情持續升溫。不過沈伯洋解釋，由於自己是被徵召參選，前期必須先花時間提升知名度，團隊將於8月起正式進入此階段，並提出五大政策主軸，「讓大家有參與感，才能把政策推出去。」

沈伯洋坦言，選舉語言經常訴諸「改變」二字，可是多數人其實並不清楚具體要改變什麼。但只要有人具體點出台北哪些地方做得不夠好，市民其實會有所意識，只是長期下來過度安於現況，因而失去改變的動力。

儘管台北市的許多政策與中央政府權責相關，他認為作為首都，台北市仍應該扮演帶動國家發展的領頭羊角色，「大家不敢做這個夢，但不能不做夢。」他表示，要讓市民願意想像改變，必須先給出具體的回應，且對方要聆聽，才能將議題與政見打入民眾心中。

沈伯洋此行的美東行程尚未結束，25日「沈伯洋美東海外後援會」成立大會將在台灣會館舉行，預計將有更多旅美台灣人到場，為選戰持續集結能量。

大紐約區台灣人社團聯合會邀請沈伯洋與現場多名與會者分享對台北願景的想像。(記者馬...
大紐約區台灣人社團聯合會邀請沈伯洋與現場多名與會者分享對台北願景的想像。(記者馬璿／攝影)

座談中，沈伯洋與主持人王宇平對談，討論住房、選舉、城市設計、國際化、美感等諸多面...
座談中，沈伯洋與主持人王宇平對談，討論住房、選舉、城市設計、國際化、美感等諸多面向。(記者馬璿／攝影)

與會者將對台北的期許與建議貼至現場的留言板。(記者馬璿／攝影)
與會者將對台北的期許與建議貼至現場的留言板。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 他認為第一步是建立完整的產業生態系，因為沒有可持續的產業聚落，海外人才就缺乏回流理由；他並以竹科為例，指出這類規劃需要長期且跨黨派延續。

  • 沈伯洋主張都更與可負擔住宅要同步規劃，參考紐約、柏林等做法，以租代售或由開發商回饋，避免居民都更後買不回原本的房子，也防止房價進一步上漲。

  • 他指出台北其實擁有優於首爾的山區連結、步道與生物多樣性，但未被系統性行銷；也借鏡紐約的都市政策與選戰策略，強調要用具體政見讓市民看見改變。

民進黨 沈伯洋

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