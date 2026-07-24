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選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮

記者孟嘉美吳淑君／台北24日電

AI摘要

文章摘要整理：

行政院在選前4個月核定高鐵延伸宜蘭，引發前官員與民團質疑程序倉促、民意未被充分納入，且轉乘配套不足，恐影響使用率與效益。

行政院昨日拍板高鐵延伸宜蘭計畫，交通部前部長賀陳旦表示，今年5月監察院公布的調查報告，已經明確指出計畫程序欠缺溝通、過程太過粗糙，但一年多來行政院及交通部從未給過正面回應，宜蘭高鐵不緊急，還有許多爭議，行政院急著核定「不知道有什麼權謀上的考慮」。

政院在年底選戰僅剩4個月前夕通過宜蘭高鐵案，引發選舉利多揣想，賀陳旦指出，明明選舉在即，可以透過選舉過程匯集地方對宜蘭高鐵的真實民意，政府卻選擇在選前強推，是想杜絕民意的參與。更何況在地居民先前向行政院訴願委員會提出的「環評過程不合法」訴願，至今仍尚未有結果。政院沒有答覆就先行核定，是「不重視人民陳情」。

宜蘭高鐵橫空出世，宜蘭在地的轉運設施全靠台鐵，相關配套沒先規畫好，跨運具轉乘需求將吃掉旅客省下的時間紅利，將影響搭乘意願。交通部最近提出的解方，是在台鐵將新設車站與高鐵共構，方便民眾能無縫轉乘。

只是，宜蘭人若要去台北，從住家出門先騎一段機車到火車站，再搭火車到高鐵共構站換搭高鐵，這些轉乘時間，開車可能都進雪隧了，從台北來宜蘭玩的民眾，要擔心的可能是到宜蘭如何到景點，開車最方便；對想去中南部的旅客，或中南部旅客要來宜蘭，搭高鐵吸引力會大些，但這群人畢竟不會是多數。

政府沒有提出更周全的配套，宜蘭高鐵預計台北至宜蘭只需約廿多分鐘，恐怕就只是一個數字，民眾出行會自己算時間，搭乘意願不高，屆時高鐵北宜段很可能淪為拖垮高鐵公司收益的「蚊子段」。

前政委吳澤成說，這樣核定「美中不足」，如果沒有再做調整，想緩解國五壅塞問題，效果有限。

前天公民團體才到交通部抗議，高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書聽聞核定消息，驚呼「怎麼就這樣核定，我們無法接受。」他說，現在強行通過計畫，後續恐怕在路廊建設、土地徵收及特定區開發進程也會遇上程序不足、強硬過關的情形，聯盟會持續關注。

精華 FAQ

  • 因為核定時間正值年底選戰前4個月，賀陳旦認為政院明知爭議未解，卻選擇此時拍板，容易被解讀為有選舉考量，也可能刻意避開民意充分討論。

  • 他指出監察院今年5月已說明計畫程序欠缺溝通、過程粗糙，但行政院與交通部一年多來都沒有正面回應，顯示政府未重視外界質疑與人民陳情。

  • 文章指出宜蘭目前轉運設施主要靠台鐵，若要多次轉乘，節省的時間可能被抵消；若配套與共構規畫不足，北宜段恐難吸引足夠旅客，甚至成為拖累高鐵收益的蚊子段。

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