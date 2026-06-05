綠營指韓國瑜、鄭麗文先後訪美別苗頭 藍委：奇怪連結

台灣立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓國瑜傳獲美方邀請，將率跨黨派立委赴華府訪問交流。

韓國瑜傳獲美方邀請，將率跨黨派立委赴華府訪問交流。 重點二： 柯志恩證實有相關訊息，是否同行仍在評估行程與時間。

柯志恩證實有相關訊息，是否同行仍在評估行程與時間。 重點三：藍營批評綠營將韓國瑜與鄭麗文訪美連結，屬過度解讀。

台灣立法院長韓國瑜 被傳獲邀訪美，率跨黨派委員造訪華府 。國民黨立委柯志恩為台美國會議員聯誼會共同會長，今日受訪證實韓國瑜受邀，至於她個人去不去則在「天人交戰」。另外，綠營解讀韓國瑜訪美與訪美中的國民黨主席鄭麗文 有互別苗頭的意味，國民黨團書記長林沛祥說，不必做太多奇怪連結。

傳由於韓國瑜在審查軍購特別條例過程中居中協調，成功在立院三讀通過。因此美方在逢美國建國250周年，邀請韓國瑜及跨黨派立委赴美，參加系列活動。

柯志恩說，有收到這樣的訊息，特別是在美國在台協會（AIT）國慶酒會中。細節因牽涉到很多跟美國官方間的交流方式，等待韓國瑜整個行程確定。

柯志恩表示，她身為台美國會聯誼會的會長，充分掌握很多細節，至於她要不要去則「天人交戰」，要看看時間。一去就要超過一周，高雄市長選情是否可以承載這麼多的時間，她會再仔細評估。

綠營解讀韓國瑜、鄭麗文先後訪美，有互別苗頭意味。林沛祥認為，預設立場過多，會導致事實脈絡會有相當不良的影響。國民黨一向都是支持軍購，從來沒有反對軍購。事實上，國民黨是真正打過仗的，也是真正知道武器該怎麼買才不會浪費。鄭麗文在哈佛的演講，提到支持軍購，本來就是國民黨一貫的立場。

林沛祥說，至於有關韓國瑜6月拜訪美國，以先例來講，在於6月暑假期間本來就是國會進行國會外交的時候，韓國瑜這次被美國國會或是美國相關單位邀請去美國，不用特地做太多奇怪的連結。因為韓國瑜去美國拜訪，這是立法院出訪另一個國會，顯示立法院在全球國會之間的高度。

國民黨立委王鴻薇說，如果韓國瑜可率跨黨派訪問團訪美，樂見其成。美國還是我國非常重要的夥伴，不管在經貿或者國防上，都會跟美國維持密切交流與合作。