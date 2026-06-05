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變天？高市長選戰最新民調 柯志恩、賴瑞隆僅差0.6個百分點

台灣新聞組／台北5日電
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TVBS民調中心公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩（左）支持度3...
TVBS民調中心公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩（左）支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆（右）支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：TVBS最新民調顯示柯志恩39.7%、賴瑞隆40.3%，差距僅0.6個百分點。
  • 重點二：高雄市民表態投票率達88.8%，但仍有19.9%選民尚未決定支持對象。
  • 重點三：相較一個月前民調差距16.3%，最新結果顯示高雄選情已趨近五五波。

TVBS民調中心昨公布最新民調，關於高雄市長選戰，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%、民進黨參選人賴瑞隆支持度40.3%，雙方僅有0.6個百分點微幅差距；藍委徐巧芯表示，高雄市民並沒有照著民進黨安排的劇本走，這份民調最值得關注的是民進黨長期營造的「高雄穩贏論」正一步步被戳破。

本報系聯合報報導，根據民調數據，88.8％高雄市民表態年底選舉會前往投票；對於藍綠兩位高雄市長人選支持度，柯志恩支持度為39.7％，賴瑞隆40.3％，雙方僅0.6個百分點微幅差距，但仍有19.9%市民未決定意向。

「上報」5月5日公布委託山水民意調查公司進行的最新民調，賴瑞隆以47％領先國民黨柯志恩的30.7％，雙方差距為16.3個百分點，另有22.3％受訪者尚未表態。

將較於一個月前另份民調，此次差距拉近許多，趨近五五波。柯志恩歸功近日不斷拋出政見讓市民有感；未來會持續努力，提出更多政策來解決高雄市民目前面對的挑戰，她就是尊重民調的結果，然後持續加油。

立委賴瑞隆表示，民調真正的目的是本於事實，作為選舉策略與民意判斷的參考依據，理性務實的高雄市民都很清楚，對城市未來的託付，並非偏離事實的數據，而是誰真正長期站在高雄這一邊，為高雄捍衛權益。

賴說，面對各種政治攻防，最重要的仍是回到市政本質，他會以高雄發展為優先、以市民利益為第一，認真審查中央總預算，並支持能守護國家安全、帶動國家產業升級的國防預算。

徐巧芯則在臉書發文表示，一個月前的民調兩人差距高達16.3個百分點，綠營上下幾乎已經把高雄市長選舉當成囊中物，沒想到最新的TVBS民調雙方差距只剩0.6個百分點，已在誤差範圍內。徐巧芯指出，短短一個月內，柯志恩大幅成長9個百分點，賴瑞隆則下滑6.7個百分點，選情已經完全不是當初綠營宣傳的樣子

此份民調也顯示，高雄市長陳其邁的施政滿意度高達68.1％、不滿意度19.7%，柯志恩被問及未來是否延續陳其邁施政，「政策應該不分顏色，只要是好的政策、對市民有感的政策，我們絕對會持續」柯志恩強調，陳其邁有好的政績，他的接棒者不一定要是民進黨的人，「我當然比另外一位候選人更符合這樣一個需求」。

調查由TVBS民意調查中心執行，採用電腦輔助電話調查系統（CATI）進行市內電話號碼隨機抽樣（RDD），共成功訪問1207位20歲以上戶籍設在高雄市的民眾。

精華 FAQ

  • 民調顯示，國民黨柯志恩支持度為39.7%，民進黨賴瑞隆為40.3%，兩人僅差0.6個百分點，幾乎落在誤差範圍內，代表高雄選情已非常接近。

  • 和一個月前上報委託山水民調的結果相比，賴瑞隆原本領先16.3個百分點，如今只剩0.6個百分點，顯示柯志恩支持度明顯上升，選情快速縮小差距。

  • 柯志恩表示會持續提出讓市民有感的政策，尊重民調並繼續努力；賴瑞隆則強調回到市政本質，以高雄發展與市民利益為優先，並認真審查預算與國防政策。

民調 徐巧芯 民進黨

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