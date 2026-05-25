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綜藝天王和立委分不清？苦苓指吳宗憲搬弄祖籍騙選票挨批造謠

記者戴永華／宜蘭25日電
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作家苦苓在臉書貼文，指「立委吳宗憲祖籍廣東」。結果被查出搞錯對象，綜藝天王吳宗憲...
作家苦苓在臉書貼文，指「立委吳宗憲祖籍廣東」。結果被查出搞錯對象，綜藝天王吳宗憲的祖籍才是廣東，立委吳宗憲的祖籍確實是福建漳浦，藍營民代痛批又是「造謠產業鏈」。（圖／翻攝苦苓愛說笑臉書）

作家苦苓前晚在臉書貼文指台中市長盧秀燕幫宜蘭縣長參選人吳宗憲造勢時，硬拗吳是開蘭先賢吳沙的後代，苦苓說「立委吳宗憲祖籍廣東」，但吳沙是福建漳州人，批盧秀燕騙選票。但昨天卻被查出，綜藝天王吳宗憲的祖籍才是廣東，立委吳宗憲的祖籍確實是福建漳浦，藍營民代反譏烏龍貼文，打臉苦苓大翻車。

盧秀燕前天到宜蘭力挺吳宗憲，受訪表示吳宗憲當過20年檢察官，一直保護好人、打擊壞人，為人民討公道，也曾當過法制局長，具有行政經驗，是最適合的縣長人選，當選後一定能很快上手，守護宜蘭。

針對民進黨近來猛打「空降」議題，盧秀燕話鋒一轉，透露吳宗憲和吳沙的祖籍都是漳州漳浦縣，吳沙300年前從唐山跨越黑水溝，不怕艱辛到宜蘭開墾，宜蘭人對吳沙非常尊敬也很感念，吳宗憲身為吳沙的後代子孫宗親，繼承吳沙精神，守護宜蘭就是吳宗憲的使命。

結果作家苦苓在「苦苓愛說笑」臉書貼文批評，「立委吳宗憲祖籍廣東，卻被盧秀燕硬拗，說他是開發宜蘭先賢吳沙的後人，但吳沙明明是福建漳州人呀！媽媽市長是沒讀書或騙票呢？還是真的找不出吳宗憲和宜蘭的半點關係？那就難怪」。更有媒體引用貼文，報導苦苓打臉揪「祖籍真相」。

翻開家族史實資料，苦苓完全搞錯對象，昨天遭藍營打臉這明顯又是一起「造謠產業鏈」。事實上，台灣綜藝天王吳宗憲曾多次在節目公開表示，自己父親的籍貫（祖籍）確實是廣東，至於母親周麗金則是台南在地人。

而本尊「立委」吳宗憲，其阿公墓碑上刻的祖籍正是「福建省漳州府漳浦縣（古稱金浦）」，與開蘭先賢吳沙完全來自同一個地方，立委吳宗憲本人也曾經在宜蘭吳氏宗親會，親自證實過這段家族史。

「同名同姓」張冠李戴，苦苓未經查證誤把「綜藝天王吳宗憲」當成「立委吳宗憲」的祖籍，引發政壇討論發酵，不久前也有側翼把民進黨桃園前縣議員的貪污案推給立委吳宗憲，這次又把唱歌主持的知名藝人推給立委吳宗憲。

國民黨縣議員林義剛諷刺，未經查證烏龍貼文；黃琤婷議員痛批，民進黨放任側翼打造「造謠產業鏈」，先是移花接木前桃園縣議員貪污案，再到「竹竿逗菜刀」張冠李戴抹黑盧秀燕，這種一條龍、粗暴的選舉奧步，不僅毫無格調，更是對宜蘭人智慧的極大污辱。

台中市長盧秀燕到宜蘭站台助講時說，吳宗憲和吳沙的祖籍都是漳州漳浦縣，吳沙300年...
台中市長盧秀燕到宜蘭站台助講時說，吳宗憲和吳沙的祖籍都是漳州漳浦縣，吳沙300年前來到宜蘭辛苦開墾，吳宗憲身為吳沙的後代子孫宗親，繼承吳沙精神，守護宜蘭就是吳宗憲的使命。（圖／民眾提供）

盧秀燕

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