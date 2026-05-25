綜藝天王和立委分不清？苦苓指吳宗憲搬弄祖籍騙選票挨批造謠

作家苦苓在臉書貼文，指「立委吳宗憲祖籍廣東」。結果被查出搞錯對象，綜藝天王吳宗憲的祖籍才是廣東，立委吳宗憲的祖籍確實是福建漳浦，藍營民代痛批又是「造謠產業鏈」。（圖／翻攝苦苓愛說笑臉書）

作家苦苓前晚在臉書貼文指台中市長盧秀燕 幫宜蘭縣長參選人吳宗憲造勢時，硬拗吳是開蘭先賢吳沙的後代，苦苓說「立委吳宗憲祖籍廣東」，但吳沙是福建漳州人，批盧秀燕騙選票。但昨天卻被查出，綜藝天王吳宗憲的祖籍才是廣東，立委吳宗憲的祖籍確實是福建漳浦，藍營民代反譏烏龍貼文，打臉苦苓大翻車。

盧秀燕前天到宜蘭力挺吳宗憲，受訪表示吳宗憲當過20年檢察官，一直保護好人、打擊壞人，為人民討公道，也曾當過法制局長，具有行政經驗，是最適合的縣長人選，當選後一定能很快上手，守護宜蘭。

針對民進黨近來猛打「空降」議題，盧秀燕話鋒一轉，透露吳宗憲和吳沙的祖籍都是漳州漳浦縣，吳沙300年前從唐山跨越黑水溝，不怕艱辛到宜蘭開墾，宜蘭人對吳沙非常尊敬也很感念，吳宗憲身為吳沙的後代子孫宗親，繼承吳沙精神，守護宜蘭就是吳宗憲的使命。

結果作家苦苓在「苦苓愛說笑」臉書貼文批評，「立委吳宗憲祖籍廣東，卻被盧秀燕硬拗，說他是開發宜蘭先賢吳沙的後人，但吳沙明明是福建漳州人呀！媽媽市長是沒讀書或騙票呢？還是真的找不出吳宗憲和宜蘭的半點關係？那就難怪」。更有媒體引用貼文，報導苦苓打臉揪「祖籍真相」。

翻開家族史實資料，苦苓完全搞錯對象，昨天遭藍營打臉這明顯又是一起「造謠產業鏈」。事實上，台灣綜藝天王吳宗憲曾多次在節目公開表示，自己父親的籍貫（祖籍）確實是廣東，至於母親周麗金則是台南在地人。

而本尊「立委」吳宗憲，其阿公墓碑上刻的祖籍正是「福建省漳州府漳浦縣（古稱金浦）」，與開蘭先賢吳沙完全來自同一個地方，立委吳宗憲本人也曾經在宜蘭吳氏宗親會，親自證實過這段家族史。

「同名同姓」張冠李戴，苦苓未經查證誤把「綜藝天王吳宗憲」當成「立委吳宗憲」的祖籍，引發政壇討論發酵，不久前也有側翼把民進黨桃園前縣議員的貪污案推給立委吳宗憲，這次又把唱歌主持的知名藝人推給立委吳宗憲。

國民黨縣議員林義剛諷刺，未經查證烏龍貼文；黃琤婷議員痛批，民進黨放任側翼打造「造謠產業鏈」，先是移花接木前桃園縣議員貪污案，再到「竹竿逗菜刀」張冠李戴抹黑盧秀燕，這種一條龍、粗暴的選舉奧步，不僅毫無格調，更是對宜蘭人智慧的極大污辱。