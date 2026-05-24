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新聞評論／馬辦風波已無贏家 及時止損是上策

本報記者鄭媁
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前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。（本報資料照片）
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。（本報資料照片）

馬英九基金會家變延燒多時，三人調查小組歷時月餘，在紛擾下公布調查結論，認為無具體客觀證據證明蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。馬英九不滿調查結果和掌握事證「差距太大」，今天委由戴遐齡、金溥聰等人開記者會公布相關事證，將循訴訟程序追究兩人責任。這場風波至此，已無贏家。

三人小組針對基金會的九項指控展開調查，但內容多著墨在若干程序瑕疵，像是金溥聰自稱受馬英九授權，卻始終未能出示授權書；基金會對於索取資料配合度不足，甚至在小組成立後仍私下委請律師訪談員工。

這些細節，指向的不是對蕭、王兩人違紀是否屬實，而是調查過程的啟動動機就不純粹。另方面，基金會不斷出招，甚至要公開攤開所有事證，卻又面臨是否經過董事會授權的疑慮。

三人小組「查無實據」，基金會不認這個結論；雙方認知「差距太大」，說明爭議已無法靠「內部調查」解決。訴諸司法或許是釐清事實的方法，但就怕爭得愈烈，損耗愈大。

尤其，馬英九長姊馬以南上周被證實，已委託律師向法院聲請「輔助宣告」。這意味著，在最親近的家人眼中，馬英九目前的狀態存在疑慮。

馬英九從政數十年，清廉形象是他最重要的政治資產，也是他在支持者心中的精神象徵。這場基金會家變，從頭到尾對他的名譽只有耗損，沒有增益。今日記者會，能達成何種成效？還是徒增親痛仇快？真心在乎馬英九的人，相信會企盼及時止損，才是上策。

馬英九

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