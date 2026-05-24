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不滿三人小組調查結果 馬英九：將開記者會 追究蕭、王責任

記者鄭媁／台北即時報導
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馬英九基金會董事長、前總統馬英九。（聯合報系資料照片）
馬英九基金會董事長、前總統馬英九。（聯合報系資料照片）

對於馬英九基金會董事會三人小組調查結論，馬英九基金會董事長馬英九今天表示，調查結果和基金會掌握的具體事證，差距過大，令人遺憾；將委任執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會，說明相關事證，同時循相關訴訟程序，追究蕭、王責任。

馬英九表示，針對蕭旭岑及王光慈涉嫌違法侵佔背信，經過基金會聘請的法律顧問及會計師協助內部深入調查後，列舉出多項明確事證、人證以及疑點。

馬英九說，基金會董事會今年3月27日由董事薛香川、李德維、尹啟銘成立三人調查小組，基金會多次將本案相關事證資料提供給專案小組，以調查各項事證的真實，期待小組能詳盡閱覽資料，約談相關證人說明。

馬英九表示，經過長達近二個月調查，三人小組不但沒有逐一約詢、調查方向亦偏離法律要件，最後提出的調查結果和基金會掌握的具體事證，差距過大，令人遺憾。基金會不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的，蓄意拖延與掩蓋的情形？

馬英九指出，為秉持毋枉毋縱公平原則，維護他一生從政清譽。他決定委任戴遐齡，在基金會律師及會計師和金溥聰陪同下，盡快舉行記者會，向社會大眾說明有關此案的一切相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王兩人責任，以求全面澄清事實，破除不當流言，還原真相，讓社會公義得以伸張。

馬英九

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