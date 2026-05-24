感謝調查小組還清白 蕭旭岑：歷經冷暖 永遠感念馬英九

國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

馬英九 基金會三人小組今宣布調查完成，並表示，無具體及確切的客觀證據證明前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。蕭旭岑今回應，感謝馬英九基金會董事會調查小組還公道，在他52歲生日的前一天，給在天上的母親一個交代。對後續相關處理，他完全尊重董事會的程序與決定。

蕭旭岑表示，感謝基金會董事薛香川、尹啟銘、李德維，全程見證的夏珍，以及協助調查的公正律師。也感謝前總統馬英九的夫人周美青、馬大姐馬以南，對長年忠心耿耿追隨馬前總統的幕僚與部屬，所表達的溫暖厚意。

蕭旭岑說，母親教誨他，做人最重要的是正派與善良。他一直秉持著這個信念，誠懇待人，寧可人負我，不可我負人，這麼多年下來，自認沒有讓母親失望。過去三個月，背著不白之冤，他始終不去多說什麼。即使背後操弄人士不斷放話、造謠，從所謂「領的薪水太高」的「財政紀律問題」，一路加碼到變成馬英九口中的「貪汙犯」，他都忍了下來，只為了保護他敬愛的馬前總統。

蕭旭岑說，如今調查小組還他清白，儘管在董事會正式議決前，他無法談論更多細節，但有幾點他要正式公開說明清楚。首先，他在基金會不管錢，這是待過馬英九基金會的所有人都知道的事。有心人士想在裡頭做文章，注定徒勞無功。基金會不是任何個人的私產，對國家社會有責任與公益性，深信多數董事希望保全馬英九基金會的名聲，對後續相關處理，他完全尊重董事會的程序與決定。

蕭旭岑說，台北地方法院證實，馬家人已正式提出針對馬英九的「輔助宣告」後，他終於可以公開說明，因為馬英九的健康疑義，他誤會、遺忘，甚至妄想有所謂「出賣他」、「貪汙犯」，「我很心痛，但我知道，這是因為他已經不是本來的他，這是任何人都不願意見到的，馬前總統自己也不想。」

蕭旭岑說，明知馬英九有健康疑義，兩位最親的家人也發聲了，還硬推他出來拍影片，只為了利用來鬥爭他、鬥爭國民黨，意圖破壞兩岸關係的人，即使犧牲無辜的家庭，包括傷害馬家人的感情，也在所不惜的人，已經違反了做人的底線，任何有良知的人都不能接受，歷史會記錄下這些醜陋的面孔。

蕭旭岑說，他永遠感念馬前總統，如果沒有馬的提攜，就不會有今天的他，他打從心底謝謝馬前總統的栽培以及馬家人的體諒。接下來他會繼續努力，秉持馬英九兩岸和平的價值跟信念，繼續推動兩岸交流與和解。

蕭旭岑也說，在過程中，他歷盡冷暖，他最後也感謝國民黨主席鄭麗文主席毫不猶豫地力挺，今後他將無所畏懼，全力襄助鄭麗文，讓國民黨重返執政，讓台灣更安全，讓兩岸更和平。