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馬英九基金會風波 金溥聰與馬一問一答…楊渡轟「宦官惡僕操控失智」

記者屈彥辰江良誠／台北24日電
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前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬英九基金會風波加劇，馬英九基金會22日公布7段影片，可見國安會前秘書長金溥聰以一問一答的方式與前總統馬英九互動，並向外界闢謠失智傳言。馬英九好友、作家楊渡在臉書上寫下24字，痛斥「宦官惡僕，操控失智」。

馬英九控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等涉違財政紀律，訴諸法律徹查嚴辦。但隨著風波愈演愈烈，馬英九身體狀況不佳傳聞甚囂塵上。馬英九夫人周美青、大姐馬以南等都發出聲明，盼馬英九真正退休，安養餘年，並將基金會事務交給現任董事會。

馬英九基金會22日則釋出馬英九本人聲明及親筆手稿。根據該聲明，馬英九表示，他的配偶周美青及大姐馬以南，出於愛護之心發出之聲明，因事先未經他過目同意，對此他深感錯愕與遺憾。

馬英九鄭重表示，絕不能由馬以南安排或執行他的醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理。

馬英九基金會同步公布七段影片，當中可見金溥聰以一問一答的方式與馬英九互動，並引導馬英九寫下手稿，馬英九邊寫邊念，最後以毛筆簽名以示慎重。

楊渡22日在臉書上寫下24字，表示「宦官惡僕，操控失智，矯詔弄權，挑撥家庭，裂解親情，罪無可赦！」

日前，楊渡以「為了馬英九，請熄燈吧」為題撰文，直言這兩年他看到馬英九身體狀況大不如前的過程。例如，馬英九曾在同一個場合裡多次重複完全相同的話題，心智與身體狀態似乎正在逐漸退化，讓楊渡看在眼裡深感不捨。

楊渡也說，若馬英九是在這種逐漸退化的狀態下，任由自己的基金會被送請檢調單位折騰，最後受傷害最深的必然是馬英九自己。他盼馬英九的家人與基金會董事們，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧。

馬英九近日在直播中撰寫聲明並完成簽名後書寫日期時，出現短暫停頓並需旁人提示「5月22日」等資訊，書寫過程亦多次出現需他人提醒下一步內容的情況，引發外界對其狀況討論。

精神科醫師沈政男指出，從臨床失智症觀察角度檢視相關影片，可見部分時間定向與即時記憶提取的變化，包括對日期反應遲疑、書寫依賴提示，以及成語表達一度中斷需旁人補充等情形，但他強調這些僅為觀察，不能直接作為診斷依據。

沈政男表示，失智症早期常見特徵之一為時間定向能力下降，例如對日期、星期幾反應變慢，但長期記憶與日常對話能力仍可能維持，因此單一片段容易造成誤判，需透過完整臨床測驗才能確認。

談及家庭面向時，沈政男直言，最不捨的是前第一夫人周美青，認為長期面對可能的認知變化與照護壓力，對家屬是沉重負擔，也呼籲應整合醫療、心理與長照資源共同支持。

針對馬英九基金會風波延燒，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨受訪表示，「我們只希望馬總統一切健康」，不論事件如何發展，都應將相關爭議釐清清楚，也盼大家給予馬前總統及家屬充分尊重和空間，她強調，誠心期望馬前總統健康和安全，以及基金會風波能夠和平落幕。

國安會前秘書長金溥聰受前總統馬英九委託，處理馬英九基金會近日的人事風波。（本報資...
國安會前秘書長金溥聰受前總統馬英九委託，處理馬英九基金會近日的人事風波。（本報資料照片）

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