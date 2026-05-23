侯友宜稱李四川做事務實 市政工作要一棒接一棒

新北市長侯友宜（左二）23日出席新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，他稱讚國民黨新北市長參選人李四川（右二）做事務實，市政工作要一棒接一棒。（記者王長鼎／攝影）

國民黨 新北市長參選人李四川 23日與新北市長侯友宜 一同參加新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，侯友宜表示，未來新北市要交棒給真正愛中華民國、顧台灣這片土地、為新北市踏實做事的人，這人就是李四川。侯友宜在致詞結束後也將麥克風「交棒」給李四川，象徵一棒接一棒，獲得現場熱烈掌聲。

侯友宜表示，他跟李四川有共同特質，都是從基層公務員出身，做事情腳踏實地、不分顏色，並大讚李四川擁有非常豐富的行政歷練，從台灣頭到台灣尾都有服務經驗，獲得各界肯定。

侯友宜強調，要把踏實做事的精神交棒下去，未來的新北市，就要選真正愛中華民國、顧台灣這片土地、為新北市踏實做事的李四川，持續為新北市打拚，推動各項市政繼續往前邁進。

李四川致詞時也回應，「接這一棒壓力很大」，因為侯市長及團隊這八年將新北市治理的非常好，今年新北市、台北市皆榮獲「全球幸福城市」前50名，而新北市在其中的排名更是全國第一，侯市長的治理成績有目共睹。

李四川強調，從台北縣到新北市，他始終秉持做拿鐵鎚做事的精神，為建設打拚，他與侯市長一起擔任新北市副市長期間，也是合作無間，一步一腳印推動各項市政，「我一定會全力以赴，接下侯市長這一棒，讓新北市繼續向上發展、市民生活過得更好。」

新北市長侯友宜（左）23日出席新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，頒發就職證書給新任理事長徐世聲（右）。（記者王長鼎／攝影）