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侯友宜稱李四川做事務實 市政工作要一棒接一棒

記者王長鼎／新北即時報導
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新北市長侯友宜（左二）23日出席新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，他稱讚國民...
新北市長侯友宜（左二）23日出席新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，他稱讚國民黨新北市長參選人李四川（右二）做事務實，市政工作要一棒接一棒。（記者王長鼎／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川23日與新北市長侯友宜一同參加新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，侯友宜表示，未來新北市要交棒給真正愛中華民國、顧台灣這片土地、為新北市踏實做事的人，這人就是李四川。侯友宜在致詞結束後也將麥克風「交棒」給李四川，象徵一棒接一棒，獲得現場熱烈掌聲。

侯友宜表示，他跟李四川有共同特質，都是從基層公務員出身，做事情腳踏實地、不分顏色，並大讚李四川擁有非常豐富的行政歷練，從台灣頭到台灣尾都有服務經驗，獲得各界肯定。

侯友宜強調，要把踏實做事的精神交棒下去，未來的新北市，就要選真正愛中華民國、顧台灣這片土地、為新北市踏實做事的李四川，持續為新北市打拚，推動各項市政繼續往前邁進。

李四川致詞時也回應，「接這一棒壓力很大」，因為侯市長及團隊這八年將新北市治理的非常好，今年新北市、台北市皆榮獲「全球幸福城市」前50名，而新北市在其中的排名更是全國第一，侯市長的治理成績有目共睹。

李四川強調，從台北縣到新北市，他始終秉持做拿鐵鎚做事的精神，為建設打拚，他與侯市長一起擔任新北市副市長期間，也是合作無間，一步一腳印推動各項市政，「我一定會全力以赴，接下侯市長這一棒，讓新北市繼續向上發展、市民生活過得更好。」

新北市長侯友宜（左）23日出席新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，頒發就職證書...
新北市長侯友宜（左）23日出席新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，頒發就職證書給新任理事長徐世聲（右）。（記者王長鼎／攝影）

新北市長侯友宜（左二）今天出席新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，他稱讚國民黨...
新北市長侯友宜（左二）今天出席新北市後備憲兵荷松協會理事長交接典禮，他稱讚國民黨新北市長參選人李四川（右二）做事務實，市政工作要一棒接一棒。記者王長鼎／攝影

侯友宜 李四川 國民黨

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