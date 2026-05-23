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不忍親痛仇快 洪孟楷盼風波停止：讓馬英九留在最好記憶

記者屈彥辰／台北即時報導
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前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬英九基金會風波持續，前總統馬英九身體狀況成輿論焦點，甚至傳出曾有情緒激動辱罵、掐脖等情事，被馬英九基金會嚴正否認。國民黨立委洪孟楷23日喊話，「讓敬重的馬先生、馬總統，永遠留在我們最好的記憶裡。」

洪孟楷表示，馬英九基金會相關新聞延燒至今，已超過一個多月。身為晚輩，也並非事件當事人，原本實在不需多言；然而一路發展至今，焦點早已逐漸失真，甚至完全歪樓。作為藍營的一分子，心中充滿許多感慨與不捨。

洪孟楷表示，他始終相信，馬英九8年執政，是在艱困局勢中努力捍衛中華民國主權，真心為台灣2300萬人爭取最大福祉，艱難中也能走出一條和平發展的大道。選舉期間，馬英九也曾親自站台、鼓勵後進，提攜與厚愛他銘記在心。

洪孟楷表示，因看著這段時間不斷延燒的新聞，看著馬家人的聲明、看著馬先生錄影回應，心中的感受，不是真相愈來愈清楚，而是愈看愈心痛。

洪孟楷指出，更令人感慨的是，當年在馬政府時期，不斷批評、甚至辱罵他的人，如今卻彷彿成了最樂於見到這一切的人。親痛仇快，莫過於此。

洪孟楷說，他不是想替誰辯護，也無力評論所有的是非曲直，只是真心希望，這場風波不要再繼續擴大。因為每多一天的撕裂、每多一次的攻擊，傷害最深的，始終是這位曾經擔任國家元首、也曾為中華民國付出多年歲月的馬先生。

洪孟楷說，政治有攻防，但惜情永遠是政治工作的出發點。別再讓一切無止境地消耗下去，更不該讓關心馬英九的人，一次又一次承受煎熬與心碎。

洪孟楷強調，真心期盼，事件能夠回歸平靜、是非止步，讓家人的愛與陪伴，陪著馬英九安穩、平靜地走過人生歲月。這是身為一位藍營中生代立法委員，最誠摯的請託。

國民黨 馬英九

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