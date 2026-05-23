我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

記者屈彥辰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

馬英九基金會風波持續，有媒體報導指，前總統暨基金會董事長馬英九去年6月率團訪中、出席海峽論壇期間，曾因不滿時任副執行長王光慈處理事情不合其標準，情緒失控痛罵外也有掐脖情事。馬英九基金會聲明，此事絕非事實。基金會執行長戴遐齡也表示，為證實真偽，請向王光慈本人查證，以免有心人士人刻意誤導。

馬英九基金會表示，針對媒體報導馬英九去年訪中時，曾大閙宴會現場，且動手打人且掐捏王光慈的脖子，此事絕非事實。

馬英九基金會表示，經基金會調查事情原委如下。第一，馬英九因為當時看到招待訪問團成員的宴會桌上，所擺的名牌「馬英九」三個字採用的字體不對而有所不滿，就向王光慈質問，他並未「大鬧現場及罵人」。

馬英九基金會續指，第二，媒體報導內容指稱馬英九在搭乘中型巴士前往機場途中，他情緒失控又大罵王光慈且「掐捏她的脖子」，車上「所有團員及學生都被嚇到」。因所有學生成員搭乘的是另一輛大型巴士，並未與馬英九同車，更不知車上發生什麼事，因此所謂「所有訪團成員及學生都被嚇到且為了護馬，馬辦下今封口」的敘述也非事實。

馬英九基金會表示，經詢問馬英九有關此事，馬英九表示，他記得的確對當時對名牌所採用的字體不對有所不滿，而質問王光慈未處理好事情，但絕無可能會為了此事大鬧現塲，並動手打人、掐王光慈的脖子。

戴遐齡表示，為證實此事的真偽，最好的方式就是請媒體向王光慈本人查證，以免有心人士人刻意要誤導社會大眾，引導媒體轉移風向，模糊焦點。

馬英九

上一則

馬英九基金會風波 楊渡24字轟「宦官惡僕操控失智」

下一則

新聞評論╱千億砸向中小微企業 小吃店進口快篩再現？

延伸閱讀

周美青、馬大姊打破沉默 發聲明：盼馬英九退休安享餘年

周美青、馬大姊打破沉默 發聲明：盼馬英九退休安享餘年
周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾
馬大姐感謝過去幕僚 蕭旭岑致謝：白布不能染黑

馬大姐感謝過去幕僚 蕭旭岑致謝：白布不能染黑
馬英九基金會風波 楊渡24字轟「宦官惡僕操控失智」

馬英九基金會風波 楊渡24字轟「宦官惡僕操控失智」

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關