傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

前總統馬英九。（本報資料照片）

馬英九 基金會風波持續，有媒體報導指，前總統暨基金會董事長馬英九去年6月率團訪中、出席海峽論壇期間，曾因不滿時任副執行長王光慈處理事情不合其標準，情緒失控痛罵外也有掐脖情事。馬英九基金會聲明，此事絕非事實。基金會執行長戴遐齡也表示，為證實真偽，請向王光慈本人查證，以免有心人士人刻意誤導。

馬英九基金會表示，針對媒體報導馬英九去年訪中時，曾大閙宴會現場，且動手打人且掐捏王光慈的脖子，此事絕非事實。

馬英九基金會表示，經基金會調查事情原委如下。第一，馬英九因為當時看到招待訪問團成員的宴會桌上，所擺的名牌「馬英九」三個字採用的字體不對而有所不滿，就向王光慈質問，他並未「大鬧現場及罵人」。

馬英九基金會續指，第二，媒體報導內容指稱馬英九在搭乘中型巴士前往機場途中，他情緒失控又大罵王光慈且「掐捏她的脖子」，車上「所有團員及學生都被嚇到」。因所有學生成員搭乘的是另一輛大型巴士，並未與馬英九同車，更不知車上發生什麼事，因此所謂「所有訪團成員及學生都被嚇到且為了護馬，馬辦下今封口」的敘述也非事實。

馬英九基金會表示，經詢問馬英九有關此事，馬英九表示，他記得的確對當時對名牌所採用的字體不對有所不滿，而質問王光慈未處理好事情，但絕無可能會為了此事大鬧現塲，並動手打人、掐王光慈的脖子。

戴遐齡表示，為證實此事的真偽，最好的方式就是請媒體向王光慈本人查證，以免有心人士人刻意要誤導社會大眾，引導媒體轉移風向，模糊焦點。