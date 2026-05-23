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馬家人發聲 李德維：馬英九健康有疑義 基金會的人真要不擇手段？

記者屈彥辰／綜合報導
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馬英九基金會內部牽涉「財政紀律」案，風波加劇。前總統馬英九夫人周美青、大姊馬以南21日晚間發出聲明，盼馬英九能真正退休安養餘年。三人調查小組發言人李德維22日出面表示，馬英九健康確有疑義，但他也喊話謹守做人的厚道跟分寸、法律底線，勿為達目的不擇手段。

李德維表示，周美青和馬英九的家屬出面發表聲明，表示馬英九健康確實是有疑義。他直言，國安會前秘書長金溥聰完全沒有拿出授權書。三人小組跟基金會要求資料的時候，也希望拿出相關授權書。

外界質疑金溥聰的動作是，要「鬥蕭旭岑，搞鄭麗文」？李德維說，做法引發社會大眾尤其是馬家人的不安，非常可議，隨便寫了一則新聞稿蓋上馬英九基金會，彷彿是馬英九的意思表示，有很大的問題。

李德維說，他的確聽到類似馬家人已向法院請求對馬英九採取限制手段的消息，但基於馬英九的隱私跟馬家人的想法，不能越俎代庖說太多。身為家人或妻子，若非情非得已，絕對不會如此。要給馬英九以及馬家人空間。

李德維說，他要再三提醒，千萬不要踰越法律，三人小組非常堅定，只要踰越法律，一定追究到底。謹守做人的厚道跟分寸、法律底線，「我也奉勸基金會裡現在的人，都已經變成這樣子了，真的要為達目的不擇手段嗎？人應該厚道一點。」

馬英九

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