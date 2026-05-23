家屬聲請「輔助宣告」馬英九或拒絕鑑定 審理恐拖更久

輔助宣告vs.監護宣告 製表／聯合報系

前總統馬英九 家屬聲請「輔助宣告」，這與「監護宣告」一樣，都是為保障當事人，避免因判斷、辨識能力下降，而做出侵害財產、有害自身的事情，例如將房產移轉給他人、被詐騙等，並由監護人或輔助人來代替、助當事人處理法律事務。

但兩者不同之處在於「心智能力」，監護宣告是有精神障礙或心智缺陷，不能與他人溝通，也不了解他人表達的意思，例如長期昏迷、植物人、嚴重智能障礙或精神疾病；輔助宣告則是心智能力較他人減弱，辨識能力顯有不足，舉例輕度智能障礙，但日常生活可以自理，卻容易被詐騙者。本人、配偶、四親等內的親屬，最近一年有共同居住事實的親屬、檢察官、政府或社會福利機構，皆可聲請。

法界人士指出，法院審理會審酌相關醫療證明，並委由醫療院所鑑定，再詢問利害關係人意見，由法官依當事人最佳利益判斷，選任監護人、財產監督人、輔助人，再由聲請人至戶政機關登記。

若不服監護宣告或輔助宣告裁定，可以抗告至最高法院；一般來說，最快三個月可裁定，若有爭執，也可能要半年時間；最難的是當事人拒絕赴醫療院所鑑定，法院可找到場鑑定的醫師，或函調過往就醫紀錄再交由醫療中心進行評估；若關係人不願出面協商，或意見爭執不下，處理時程可拖延至八至十個月。

法界人士認為，馬家人欲走輔助宣告一路，但馬英九又拍攝影片、發親筆聲明對外駁斥失智，可想未來配合鑑定的意願恐不高，法院未來審理、判斷的難度不低，還得靠聲請人馬以南居中協助。

認知症照護專家伊佳奇說，馬英九的情況如果直接申請輔助宣告監護，實務上來說曠日廢時；他認為可採意定監護方式，主要是由當事人(馬英九)預先指定專屬監護人，未來若因故無法自理時，避免法院隨意指派不合意的親屬掌控生活與財產，確保由信任的人照顧，且監護者可多人擔任，也非限於親屬；相關程序簡單，只要本人及意定監護的受任人至公證人處完成公證程序，七日內以書面通知在地法院即可。