淪金溥聰工具人？馬英九駁斥 嗆「這些貪汙犯」：不要說我失智做不該做的事

馬英九基金會「財政紀律」案延燒，夫人周美青、大姐馬以南21日發聲明，盼前總統馬英九退休安享餘年。馬英九基金會22日下午釋出馬英九本人聲明及逐字手稿之外，也釋出7段錄影。馬英九在鏡頭前痛斥，「這些貪汙犯（指蕭旭岑、王光慈），不要企圖用這個理由，說我失智，做些不該做的事情。」馬英九說完便問在場律師「很清楚了吧？法庭都可以用喔？」律師回「可以。」（取材自馬英九基金會提供影片）

前總統馬英九 指控基金會前任執行長蕭旭岑與王光慈違反財政紀律案延燒，其妻周美青和大姐馬以南21日發聲明，盼前總統馬英九退休安享餘年。馬英九基金會22日下午釋出馬英九本人聲明及逐字手稿之外，也釋出7段錄影。馬英九在鏡頭前說，「這些貪汙犯，不要企圖用這個理由，說我失智，做些不該做的事情。」馬英九說完便問在場律師「很清楚了吧？法庭都可以用喔？」

馬英九基金會風波延燒，周美青、馬以南21日發布聲明。據周美青書面聲明，「本人身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明，謹以此書面表明本人之意。」

馬以南也聲明，「馬前總統任公職40餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬前總統結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。」

馬英九基金會22日下午釋出馬英九聲明。馬英九在聲明中表示，他的配偶周美青及大姐馬以南，21日晚出於愛護之心發出之聲明，因事先未經他過目同意，對此他深感錯愕與遺憾。

除了聲明外，馬英九基金會還釋出7段錄影，分別是1分5秒、48秒、1分21秒、1分23秒、3分2秒、3分8秒、4分10秒，紀錄馬英九的說法，也記錄馬英九手寫聲明過程。

根據馬英九基金會釋出影片，國安會前秘書長金溥聰坐在馬英九的右前方，緊鄰著律師，基金會代理執行長戴遐齡則坐在馬英九的左前方。

影片開頭，馬英九就說「都錄影嗎？」金溥聰說，「都錄音錄影，今天可以發出去。」金對馬英九說，「他（指蕭旭岑）把你講得完全失智，先講你有沒有失智好不好」？馬英九說，「要一問一答嗎？誰開始問？」

金溥聰隨即問律師，幫忙問一下失智這問題，外界都認為馬英九失智？馬英九笑著向律師說，「你認為這不是法律問題？」律師說，這確實不是法律問題，有沒有違反財政紀律跟馬英九的身體狀況沒有關係，新聞媒體一直報導，是在混淆視聽。馬英九斥，「這是蕭旭岑的藉口。 」

馬英九說，他跟馬以南住更遠，他住文山區，她住內湖區，大概頂多一個月碰一次面，並沒有這麼親近。

金溥聰問馬英九，「大家認為你已經完全失智？所有發的聲明都不是自己的意思？變成我的工具人？」馬英九回應，所有聲明都是他自己講的，未經過他人之手，完全代表他個人，說到這裡，馬英九用手敲桌子說，如果有人汙衊，一定到法院提告。隨後，馬英九開始手寫聲明，說這看起來不像失智，應該很清楚。

金溥聰問馬英九，要不要簽名？馬英九說他用毛筆簽，以示慎重；馬英九拿起毛筆後，在鏡頭面前簽名，說這樣可以證明他沒有失智。

馬英九對著鏡頭說，「這些貪汙犯，不要企圖用這個理由，說我失智，做些不該做的事情。」馬英九說完便問在場律師「很清楚了吧？法庭都可以用喔？」律師回「可以。」

金溥聰接著問，馬英九堅持要法辦？馬英九說「當然法辦。」

金溥聰表示，他早在一個多月前就講過，外界對他抹黑很多，一定會出來說明事實，馬英九也委託他來調查，但要不要法辦真的是完全尊重馬英九的意思。馬英九聽聞，連忙說了兩次「沒錯」。

金溥聰說不會干涉馬英九的意願；馬英九回應，這點他不是受金溥聰影響，畢竟金溥聰不是學法律也不是當事人，他對這事情的感受太深刻，因為蕭旭岑跟王光慈，都是10多年前、快20年前提拔，邀請擔任重要工作，他當了總統後，他們都進入總統府工作，沒有想到會出賣他到這個地步。

在馬英九撰寫聲明的過程中，金溥聰與律師在一旁補充細節，馬英九一度抬頭詢問「您是簡律師嗎」？律師趕緊回應「我是黃律師」；馬英九提到，「我了解之後，感到痛心疾首，因為我培植他們十多年，又邀他們來給我共事，我對他們自然充分信任，因此萬萬沒有想到他們在財務上，對我做了許多涉嫌刑法背信與侵占的事件，讓我深感痛心疾首，難以釋懷，因此決心追究到底，查明真相，移送法辦。」