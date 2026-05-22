李德維：馬家人公開馬英九健康 基金會的人真要不擇手段？

前立委李德維。（本報資料照片）

馬英九 基金會內部風波牽涉「財政紀律」案愈演愈烈，周美青、馬以南昨也發出聲明，盼前總統馬英九能真正退休 ，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。三人調查小組發言人李德維今日表示，馬英九健康確實是有疑義，並喊話謹守做人的厚道跟分寸、法律底線，「奉勸基金會裡現在的人，都已經變成這樣子了，真的要為達目的不擇手段嗎？人應該厚道一點。」

李德維說，他最後一次跟馬英九接觸是3月27日的董事會。真正跟馬英九有接觸的人，當然會對於其健康有些想法或考量，事實勝於雄辯。周美青、馬英九的家屬昨天出面發表聲明，表示馬英九健康確實是有疑義。他代表三人小組，當然希望從各方面了解。

李德維說，金溥聰完全沒有拿出授權書。三人小組在跟基金會要求資料的時候，的確希望拿出相關的授權書，譬如說是授權誰、授權範圍到哪裡。

媒體問到外界對金溥聰的動作是要「鬥蕭（旭岑）搞鄭（麗文）」？李德維說，這樣子的做法引發社會大眾尤其是馬家人的不安，非常可議，隨便寫了一則新聞稿蓋上馬英九基金會，彷彿是馬英九的意思表示，這樣真的有很大的問題。

媒體揭露，本月15日馬家人已委託律師向法院提出針對馬英九的限制。李德維說，他的確聽到類似消息，但因基於馬英九的隱私跟馬家人的想法，不能越俎代庖說太多。身為家人或妻子，若非情非得已，絕對不會如此。包含外界在內，包含他身為馬英九基金會的董事，覺得還是要給馬英九以及馬家人空間。

李德維說，從三人小組的角度來講，三人小組針對案子的調查，不會停止腳步，也不會因為聲明，彷彿船過水無痕。另外看到聲明時，也可以深深感受到馬家人對於馬英九的愛護。馬以南聲明希望馬英九基金會能好好處理相關事宜，希望董事會包含三人小組在內的董事們，能好好處理基金會的事務，而不要再被誤導，或讓外界有不當的誤解，這是他從馬以南的聲明裡讀出來的。

媒體問，外傳27日會舉行記者會，是否因馬英九身體狀況不好，馬家人才發聲明，跟基金會喊話停止？李德維說，關於27日的部分，跟三人小組、其他董事無關，這只是馬英九基金會所發出的聲明，到底要怎麼做是他們的自由。但他要再三提醒，千萬不要踰越法律，三人小組非常堅定，只要踰越法律，一定追究到底。

李德維說，馬家人對於馬英九的健康有憂慮。他個人解讀，對馬家人來講也是情非得已，若非真正讓馬家人覺得不當，沒有家人願意把馬英九的健康對外做宣示。

李德維也喊話，謹守做人的厚道跟分寸、法律底線，「我也奉勸基金會裡現在的人，都已經變成這樣子了，真的要為達目的不擇手段嗎？人應該厚道一點。」他跟馬英九沒有長官、部屬的情誼，反而是三人小組裡的尹啟銘、薛香川等跟馬英九是多年朋友，甚至是長官、部屬的關係。沒有人願意看到演變成這樣。他必須誠實說，基金會一再用所謂的聲明稿，也就是有人寫一寫、蓋基金會的章，彷彿代表馬英九的意志，這才是讓大家覺得最感嘆的部分。

媒體追問，調查結果公布與否是由馬家人決定，還是由董事會決定？李德維說，馬家人謹守分寸，不會干涉基金會的事務，尤其是干涉三人小組。三人小組相關調查、報告都會持續進行，大家必須利用周末繼續集會，把各自意見跟想法討論跟表達。三人小組的腳步是不會停止的。

李德維表示，3月27日的董事會裡，有正式的決議。相關內容必須由三人小組提報董事會了以後，再由董事會決定怎樣對外說明、說明到什麼程度。這部分必須要由後續董事會決定，不是三人小組可以越俎代庖。

李德維說，有人解讀為何是5月21日，大家在聲明稿裡看到的是5月12日，他個人解讀，那都是馬家人沒有到最後的關頭，是不願意讓這件事成為公眾焦點。這是三人小組一直堅持，有很多可以溝通、討論的事情，不需要浪費公共媒體或社會資源。但只能說，包含三人小組在內，其他董事也覺得很無辜無聊。不到最後關頭，大家不願意看到這樣的事情發生。