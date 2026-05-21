延長境管、監控 柯文哲嗆：在電子腳鐐刻上賴清德

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案等案件，一審遭判17年，台北地院裁定柯文哲延長境管，並接受科技監控8月。柯文哲（中）20日被媒體問到是否提出抗告時，怒嗆賴清德說，要把「賴清德」三個字，刻在他的腳環上。（記者杜建重／攝影）

針對京華城、民眾黨 政治獻金等案，台北地方法院近日裁定台北市前市長柯文哲 、台北市議員應曉薇延長境管並接受科技監控8月。柯文哲表示，自己不可能會逃亡，同時點名賴清德 總統，司法變成政治工具有夠不要臉，「電子腳鐐再掛下去，我就把賴清德三個字刻在上面。」

台北地方法院審理京華城、民眾黨政治獻金等案，一審判處柯文哲17年徒刑、應曉薇15年6月徒刑，近日再度裁定延長境管並接受科技監控8月。

民眾黨昨舉行「竹北邱臣遠，幸福真永遠」記者會，針對台北地方法院裁定延長境管，柯文哲受訪時表示，他現在腳上還掛著電子腳環，「我也不曉得是什麼原因」，自己不可能會逃亡，不然民眾黨就完了，還有要怎麼對支持者交代，「我覺得要是逃亡，民進黨全部開香檳慶祝了。」

柯文哲說，他沒有做錯什麼事情，台北地方法院好不容易判刑17年，賴總統不要再說自己沒有干預司法，「在你手下司法變成政治工具，你實在是有夠不要臉，這個電子腳環再掛下去，我就把賴清德三個字刻在上面。」

針對軍購案，柯文哲表示，美中兩國談判，台灣沒有在餐桌上，變成在菜單上，到底要如何應付。

柯文哲說，美國軍購給台灣，那台灣拿這些武器去應付誰？目標就是中國。但是，賣我武器的人，卻要去跟我買來武器要對付的人商量；柯文哲要問，這是什麼意思？這不是很奇怪嗎？

柯文哲說，其實這一次川習會後中美沒有聯合記者會，沒有聯合公報也沒有聯合公開聲明，坦白說，這對熟悉國際事務的人都會知道，這兩國應該都還沒講好，還沒喬好，這才是台灣要小心的地方。

柯文哲表示，他非常清楚軍購案搞到最後，美國跟中國在談判的項目，大家可能要想想看，我們（台灣）沒有在餐桌上，變成在菜單上面，這到底要怎麼應付？

最後，柯文哲喊話賴清德總統，請賴總統認真做事，不要每天搞分裂對立。