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比國民黨主張多3歲 賴清德：0到18歲每人每月5000元成長津貼

記者周佑政/台北即時報導
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賴清德執政滿2周年，20日在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。(記者潘俊宏／...
賴清德執政滿2周年，20日在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。(記者潘俊宏／攝影)

賴清德總統執政20日滿兩周年，賴清德上午發表「總統直選三十年，勇敢追求未來」執政兩周年談話時釋出政策利多，他表示，在面對少子女化的挑戰上，政府近日將提出台灣人口對策新戰略—家庭支持篇，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。

針對這項「成長津貼」，賴清德在回應媒體提問時表示，因為少子女化的問題是國安問題，所以必須要提高到國家戰略層級來面對。過去，政府做了很多努力，但是主要是聚焦在，如果年輕人他想要生小孩，因為經濟的因素，沒有辦法生、不敢生，所以我們推出了0到6歲國家一起養。

賴清德說，年輕人想生，但是因為生理的因素，沒有辦法生，所以政府提出人工生殖補助，來協助家庭能夠達成他們的願望，另外也在職場友善方面，做了一些改善。

賴清德說，不過，看到這幾年來，因為孩子出生數愈來愈少，「我們盤點後認為做的不夠」。所以有必要提出一個「台灣人口對策新戰略」，第一篇就是提出「家庭支持篇」。後續還會再提出其他的人口政策，來解決台灣的人口問題跟人力不足的問題。

賴清德指出，「成長津貼」也會有其中一部分設計成兒童未來帳戶，18歲時就有政府給予的經費，協助就學、創業等。而這個家庭支持篇顧名思義，不是只有發放成長津貼，還有包括對職場的友善、家庭的支持，還有住宅的提供等，這是一個完整的配套。

國民黨立法院黨團周一曾提出少子女化應對政策，其中包括0到15歲每月5000元育兒補助，當時行政院長卓榮泰回應稱，公共政策不是比較誰的數字經費多，但20日賴清德提出的版本，直接擴及到18歲。

賴清德 國民黨

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