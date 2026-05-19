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「宜蘭女婿」蔣萬安跨縣市力挺 佩服吳宗憲這兩件事比他厲害

記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
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台北市長蔣萬安（右一）19日與國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右二）同框，宜蘭縣議會...
台北市長蔣萬安（右一）19日與國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右二）同框，宜蘭縣議會議長張勝德（左一）、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠（左二）也同台，營造藍白大團結。（記者胡經周／攝影）

國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲19日晚辦首場大型造勢，數千名支持者力挺。「宜蘭女婿」的台北市長蔣萬安首度跨出雙北輔選，「萬安旋風」襲捲全場，蔣盛讚檢察官出身的吳很勇敢，比他厲害，願意來民主聖地的宜蘭選縣長，宜蘭選民的眼睛是最雪亮、挑剔。

▲ 影片來源：聯合新聞網

吳宗憲19日晚在凱旋會館餐廳舉辦首場大型千人造勢懇託會，蔣萬安及其岳父母、阿姨都到場。蔣萬安一抵達，場外民眾熱情湧上，爭相搶著握手、拍照，蔣來者不拒；進到會場，藍營支持者夾道歡迎，蔣萬安一一向宜蘭地方人士握手致意，也親切與許多民眾握手，現場歡呼聲不絕於耳。

蔣萬安上台，開頭以宜蘭腔「勁」歡喜來到這，也強調自己不是來作客，而是回娘家，因為太太是宜蘭人，宜蘭是他第二個故鄉，他是正港的「宜蘭女婿」。他以前追太太都要開北宜公路，也感受到來宜蘭或身為台北宜蘭通勤族，在交通上面遇到的困難跟痛苦，自己跟太太還去羅東店家連署希望興建雪隧。

「我是發自內心地佩服吳宗憲」，蔣萬安大讚，吳宗憲有兩件事比他厲害。一是吳有剛出生的女兒，自己3個孩子都男生，每天回家不是溫馨畫面，而是像格鬥賽一樣，他還笑說男生把家拆掉的速度，比台北市拆違建還要快。上周見到吳，問他怎麼有黑眼圈，是跑攤太辛苦？吳說是晚上要泡奶、哄小孩「值夜班」。

蔣萬安說，第二是「他很勇敢，願意來到宜蘭選縣長」，因為宜蘭是民主聖地，宜蘭選民的眼睛是最宜蘭選民是、最挑剔。來宜蘭選縣長，只是會講空話、吹牛是絕對沒辦法接受。吳宗憲做過多年檢察官，對於正義、公平非常堅持；他也擔任過新北市法制局長，了解政府運作、知道人民需求。

蔣萬安肯定吳宗憲多項政見，包含65歲以上長輩的健保費全免，以及一鄉鎮一公托，北市可跟宜蘭分享興建公托、打造親子館的經驗。另外，北市爭取輝達海外總部落腳且年中黃仁勳和其團隊要就會動工，吳也提出宜蘭科學園區與北士科攜手合作、人才交流、產業互補，未來成為產業發展2顆很重要的引擎。

蔣萬安也提及，往返台北通勤的宜蘭鄉親拿著TPASS月票和宜蘭車票很麻煩、很困擾，吳宗憲希望整合成一張卡，讓1200都會通延伸到宜蘭，一起享有1200元搭到飽的政策。

外界在想吳宗憲選宜蘭縣長，到底準備好？蔣萬安說，他還沒宣布參選宜蘭縣長、還沒正式當縣長，就已經為宜蘭縣爭取了128億元。吳在立院捍衛財畫法修法，無畏綠委攻擊、抹黑，財畫法順利通過，128億元是未來建設、照顧宜蘭鄉親的真金白銀。

蔣萬安高喊「大團結」，帶領群眾大喊「宜蘭走新路」，希望吳宗憲帶領宜蘭走新路，對宜蘭未來期待化成掌聲、對下一代希望化成選票。蔣也點名民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠非常有風度，願意站出來一起打拚。

台北市長蔣萬安（中）19日與國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）同框，受到現場支持者...
台北市長蔣萬安（中）19日與國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（左）同框，受到現場支持者熱烈歡迎。（記者胡經周／攝影）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲19日晚在凱旋會館餐廳舉辦首場大型千人造勢懇託會，台北...
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲19日晚在凱旋會館餐廳舉辦首場大型千人造勢懇託會，台北市長蔣萬安到場輔選，活動結束後，大批支持者仍湧上搶拍照、握手。（記者林佳彣／攝影）

國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲19日晚辦首場大型造勢，「宜蘭女婿」的台北市長蔣...
國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲19日晚辦首場大型造勢，「宜蘭女婿」的台北市長蔣萬安首度跨出雙北輔選。（記者林佳彣／攝影）

國民黨 蔣萬安

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