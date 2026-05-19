重磅快評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

立法院院會上午進行賴清德總統彈劾案記名投票，國民黨團、民眾黨團支持彈劾案一致投票，民進黨團則進場投反對票，投票結果56票贊成，50票反對，賴清德總統彈劾案不通過。(記者曾學仁／攝影)

賴清德 總統明天（5/20）就職滿2年，今天卻先迎來憲政首例總統彈劾案投票 ，民進黨原說不出席審查會、不進場投票，近日卻改絃易轍，決定要進場投票「表達反對意見」，但也只是把不同意票數從0票改為50票，並不會增加賴的絲毫光彩。反倒是上半場惡意缺席，正好強化了賴以傲慢與權謀治國的算計。

立法院今天舉行賴總統彈劾案記名投票，為中華民國 憲政史上首次總統彈劾案。國民黨團一個月前就發布甲動，昨天召開黨團大會將一致投下同意彈劾票，民眾黨團也說將團進團出投票，追究總統失職，民進黨團則質疑在野黨搞鬥爭，表示會進場投票表達反對意見。今天的投票結果，扣除出國的立委，全數出席投票，以「56：50」作收。

彈劾案未通過，但仍創憲政首例。只是面對這場憲政史上首次總統彈劾案，民進黨嘴巴說尊重憲政制衡，但實際卻根本不把國會放在眼裡。

民進黨立院黨團老早就定調，不僅不參加聽證會，5月19日也不會進場投票。民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤說，彈劾案缺乏正當性與可能性，綠營不隨之起舞；當事人賴清德更兩次缺席審查會，第一次還有回函立院，第二次乾脆已讀不回。

本以為這場彈劾投票是在野黨唱獨腳戲，未料在投票前夕民進黨突然改變策略。立院黨團幹事長莊瑞雄三周前斬釘鐵表示，國民黨搞政治鬧劇，「我們不奉陪」，5月19日不會進場投票。日前莊卻換了一套說詞，稱「前面不陪你們演戲，但19日投票當天，我們會進場表達嚴正的反對態度」，引來進退失據的質疑。

莊瑞雄否認進退失據，稱民進黨邏輯很簡單，總統彈劾案在憲政設計上是何其嚴肅，才會賦予高門檻，國民黨明知不可行，似是而非，讓人覺得莫名其妙。但要問的是，如果這場彈劾提案如此嚴肅，要追究的是總統違法或失職的法律責任，怎未見民進黨以同樣規格參與？到了下半場才說要進場投票表達嚴正反對，這樣就這可以抹去上半場的權力傲慢嗎？

說到底，民進黨還是以權謀來思考這場憲政制衡。上半場民進黨努力醜化在野，拒絕出席審查會就是要形塑彈劾案是作秀、兒戲；接著立院黨團及總統都拒絕出席聽證會、審查會，就是不願為彈劾案背書，意在削減彈劾程序的合憲性。

民進黨在投票前夕改稱要進場投反對票，目的就是實質反制與徹底終結彈劾程序。因為只要有超過38席立委投下反對票，彈劾案即遭否決，單憑黨團集體投下反對票就能封殺彈劾案，阻絕於憲法法庭門外。民進黨團看似進退失據，實為一場政治權謀操作。

檯面上民進黨立委們粉墨登場投下反對票，但沒說的幕後操盤的賴清德此際心態。如果不調整黨團的策略，今天這場彈劾投票票就是「56：0」收場，這對去年剛歷經大罷免「32：0」完敗的賴清德是何種重大打擊？

去年大罷免失利後，賴清德的滿意度大跌，根據台灣民意基金會9月民調，在政治強震影響下，有57.8%民眾不贊同賴處理國家大事的方式，贊同度跌至32.7%。此數據與美麗島8月底調查的31.0%支持度吻合，有高達49.3% 的民眾認為罷免失敗是「教訓賴清德與民進黨」。

賴清德之於台獨工作未必務實，但對民調起伏倒是很務實，即使被提案彈劾，他也不加理會，甚至行文函覆立法院都不肯，但卻要民進黨中央黨部作了一份兩周年的民調，昨天還鄭重其事的發布國政民調，顯示賴總統有56.4%的高滿意度，更有74%民眾肯定總統減輕了生活負擔。

這份自嗨民調根本無視通膨、物價與房價居高不下的現況，社會貧富差距急劇擴大，民眾相對剝奪感加深，如果真有逾七成民眾認為生活負擔減輕了，賴清德2028不是穩了嗎？行政院長又何必急於今天宣布將啟動「0到18歲全程支持計畫」要來減輕民眾生活負擔？