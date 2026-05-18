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台憲政首例 立院彈劾賴清德同意票56票、不同意50票未通過

記者唐筱恬／台北即時報導
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立法院院會上午進行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員。(記者曾學仁／攝影)
立法院院會上午進行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員。(記者曾學仁／攝影)

賴清德總統明天將就職滿兩周年，立法院會今(19)天舉行彈劾賴清德總統案記名投票表決。在國民黨、民眾黨立委都投下同意票的情況下，最後彈劾賴總統同意票為56票、不同意票為50票，未達76張同意票通過門檻，但仍創下中華民國憲政史上首次彈劾總統的紀錄。

值得注意的是，立法院今天舉行彈劾案記名投票表決，有6位立委未領票，除了立法院長韓國瑜、副院長江啟臣外，還有赴日內瓦參加世界衛生大會（WHA）的朝野立委廖偉翔、陳昭姿、郭昱晴，以及國民黨立委陳玉珍、無黨籍立委陳超明。

去年行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，藍白立委對賴總統提出彈劾案。全案從今年1月開始，歷經2場公聽會、2場審查會與1場聽證會下，立法院今天進行彈劾案記名投票。

立法院今天上午10時開始舉行投票表決、約11時20分左右開票。江啟臣最後宣布，同意票為56票、不同意為50票、無效票0票，未達憲法增修條文門檻，彈劾案不通過。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立委2分之1提議、3分之2以上決議，才能聲請司法院大法官審理。換言之，彈劾總統必須要有76張同意票才能通過，而只要有38位立委投下反對票，彈劾案就不會通過。

彈劾 賴清德 韓國瑜

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