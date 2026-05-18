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里長赴陸旅遊被調查 游淑慧對比李永得 批沈伯洋雙標

記者林麗玉／台北18日電
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民進黨台北市長參選人沈伯洋（前）的「五分之一嫌疑論」，遭藍營質疑。（本報資料照片...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前）的「五分之一嫌疑論」，遭藍營質疑。（本報資料照片）

2024年選戰期間，有41位基層里長赴大陸旅遊遭調查，最後皆無罪。民進黨北市長參選人沈伯洋日前稱不能因警調查一個案件、詢問5個人，最後只有1人涉案，就認為警方應對另外4名沒涉案者道歉。國民黨議員游淑慧批「沈伯洋的五分之一嫌疑論」，這是「寧可錯殺，不可放過」嗎？

「這些里長的名譽、壓力、委屈，誰負責？」游淑慧也舉當年民進黨籍的李永得被員警攔下要求出示身分證，當時李永得拒絕出示，事後還嚴詞批評警方「像戒嚴國家」，其妻、立委邱議瑩也出面幫腔，痛批警方作為離譜。

游淑慧在臉書說，沈伯洋稱不能因為警方調查一個案件、詢問5個人，最後只有1人涉案，就認為警方應該對另外4名沒有涉案者道歉。但問題是這不是五分之一有罪，而是41比0。41位基層里長被調查、被偵訊、被貼標籤，最後結果呢？沒有結果。

游淑慧批評，民進黨高層被查一下身分證，就可以指天罵地，說這是戒嚴；基層里長被無端帶去偵訊，卻要感恩戴德，謝謝政府「保護」他們？「難道在民進黨眼中，有黨證才有人權，基層里長叫嫌疑；自己人被盤查叫戒嚴，別人被偵訊叫保護。這不是民主法治，這是雙標到令人噁心」。

沈伯洋先前提及里長是中國滲透高風險族群，立委徐巧芯日前要求沈，應該對數十位赴陸旅遊遭調查最後無罪的里長道歉，不過沈近期受訪說，因此他才主張建立赴中透明制度與風險告知機制，目的就是「保護他們」。

國民黨 沈伯洋 徐巧芯

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