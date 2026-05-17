英國下議院議長與立法院長會晤 台英國會外交首例

立法院長韓國瑜（右6）率跨黨派立委13至16日訪問英國，英國國會友台小組14日在下議院舉行歡迎酒會。韓國瑜17日證實，訪英期間曾與英國國會下議院議長會晤。這是台英國會外交首例。圖為歡迎酒會，攝於14日。（中央社）

立法院長韓國瑜 率跨黨派立委13至16日訪問英國，今天返抵台灣。韓國瑜證實，訪英期間曾與英國國會下議院議長霍伊爾會晤。這是首次有來自台灣的立法院院長與英國國會下議院議長會晤，創台英國會外交首例。

立法院訪團台北時間17日下午搭機抵桃園機場。韓國瑜在接受媒體聯訪時提到，在「國會議長對國會議長」層面，他陸續與法國參議院議長以及英國下議院議長直接會面，且「可以對外公布」。至於部分敏感人士不希望對外公布會晤資訊，訪團完全尊重。

轉赴英國訪問前，訪團曾自10日起訪問法國數天。

立法院院長相當於國會議長。不過，不同於立法院為「一院制」國會，英國國會為「兩院制」，分上、下議院。2018年，時任立法院院長蘇嘉全曾在率團訪英期間，與英國國會上議院議長會晤。當時他也曾與霍伊爾（Lindsay Hoyle）會面，但當時霍伊爾為下議院副議長。

由民選議員組成的英國國會下議院較上議院更具實質政治影響力，是辯論與質詢主戰場，絕大多數內閣官員也是下議院議員。

英國國會友台小組14日曾在下議院為立院訪團舉行歡迎酒會。當時正值英國國會新會期於13日開議、國王查爾斯三世（King Charles III）於開議大典發表「御座致辭」後，上、下議院議程格外緊湊之際。「御座致辭」揭示政府擬在未來一年推動的新法案，國會隨後展開長達數天的相關辯論。

儘管議程繁重，14日的歡迎酒會仍吸引不少英國跨黨派國會議員參加，其中不乏資深和委員會主席級議員。

友台小組共同主席、執政黨工黨籍國會議員柴萍恩（Sarah Champion）即為下議院國際發展事務委員會主席，同時是國會重量級委員會「國家安全戰略聯席委員會」成員。

駐英國代表姚金祥向中央社表示，立院訪團與英國國會的互動相當成功。儘管友台小組的歡迎酒會是在國會開議隔天即舉辦，想必相當忙碌的議員們卻仍踴躍出席，實屬不易。接著是下議院議長在百忙之中，與立法院院長韓國瑜和立院訪團各黨代表會晤，同樣相當難得。

韓國瑜在桃機接受聯訪時透露，法國與英國國會議員已承諾儘快來台訪問，最快一批訂5月下旬抵達。柴萍恩14日曾在歡迎酒會上預告，她預計今年秋天率團訪台。

柴萍恩告訴中央社，考量當前國際局勢，民主國家需要比以往任何時候更團結一致。唯有與夥伴攜手合作，才可能有效在國際間應對相關挑戰。