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開撕鄭麗文 趙少康喊話藍參選人：打好選戰 別管黨中央

記者屈彥辰／台北17日電
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中廣前董事長趙少康（左）、國民黨主席鄭麗文（右）互相開撕。（本報資料照片）
中廣前董事長趙少康（左）、國民黨主席鄭麗文（右）互相開撕。（本報資料照片）

國民黨15日舉辦內部「空戰執行力培訓課程」，國民黨主席鄭麗文擔任主講人。媒體報導指，鄭麗文在課程中劍指中廣前董事長趙少康，稱趙「很難溝通」、「情緒性發言」等，趙少康也在臉書上發布聲明回酸「百年奇才」。趙少康昨受訪喊話國民黨立院黨團、各地方參選人不要管黨中央了，該做什麼就做什麼，選好年底選舉。

國民黨表示，15日內部培訓活動，全程均有錄音紀錄，鄭麗文於發言過程中，並未提及任何一位前任主席，更無所謂「敗光光」等相關言論。部分媒體及有心人士刻意曲解、以訛傳訛，甚至將鄭麗文從未說過的話強行附會、硬塞給她，與事實明顯不符。基於對趙少康先生的尊重，針對相關不實傳聞，特此作最後一次說明，後續不再針對此事另作回應。

報導說，鄭麗文15日在國民黨內部課程上說，她沒在聽趙少康發言，跟趙少康難理性溝通。趙少康回應表示，恭喜鄭麗文戰力無邊，「一婦當關，萬夫莫敵」，國民黨只要靠鄭麗文，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能會見美國總統川普，更可以得諾貝爾和平獎，將來還要重返聯合國，重振中華民國國威。

趙少康將回應發在臉書，底下包括前副主席連勝文等留言支持，似有「站隊」。趙少康說，無所謂站隊，他只是黨員，主要工作還是政治評論，不管對國民黨、民進黨，這是他的職責，要評論就評論，不怕得罪誰。每張選票都重要，國民黨公職能不表態就不表態，可以體諒。該講的話他更要講，他都不講話了，就沒有人講話了。

趙少康說，連勝文大力支持，也很感謝了，這是情義相挺。實際上國民黨每次在危難的時候，他都跑出來，國民黨不需要他的時候，他不會出來的。為了大罷免，他到現在還被緩刑兩年，還被判拘役55天。連勝文是看得很清楚。他做的一切事情，都是希望國民黨好，希望中華民國好，希望台灣好，被誤解也沒有辦法。

趙少康說，國民黨很多縣市長參選人都提名了，大家好好努力。「黨中央怎麼樣，真的不要管它了啦。黨團也不要管黨中央了，黨團該做什麼就做什麼。地方參選人該做什麼就做什麼。這才是最重要，把年底的選舉選好才是最重要的。」

趙少康也酸，國民黨當然是較需要鄭麗文，他根本不重要。鄭麗文一言九鼎，是帶領國民黨衝鋒陷陣的，所以當然是鄭麗文比較重要。至於沒選好要不要負責是她自己決定，別人也很難勉強她。

趙少康說，最近幾個很重要的縣市參選人的民調都有點緊張，黨中央要不要想想為什麼會這樣？這些參選人都很優秀，原來民調是大贏，為什麼最近都往下掉？黨中央不用檢討嗎？不想想看怎麼補救嗎？他是很憂心。

媒體問，鄭麗文從參選黨主席以來，遇到爭議議題，就指媒體造謠等，選上後也是如此，是否認為失格？趙少康說，他沒有批評過鄭麗文，他都是對事，沒有講鄭麗文個人怎樣，不能說事情不能談，國民黨不能變成一言堂、獨裁黨，連事情都不能談，這很奇怪。「跟你意見不同，就是精神有問題；跟你意見不同，就是很難理性溝通；跟你意見不同，就是大家不要相信他的話。」

趙少康說，如果鄭麗文這樣講，就請鄭麗文說媒體到底什麼地方報導錯。建議鄭麗文以後講話、發表演講都錄音錄影存證，媒體講錯就放出來反駁，否則也死無對證。

趙少康 國民黨 鄭麗文

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