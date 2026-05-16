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賴清德批蔣萬安：沒替台加分 蔣萬安轟綠政府：可曾端牛肉

記者楊正海／台北16日電
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台北市長蔣萬安15日赴議會專案報告，怒批民進黨執政「沒有牛肉」。（記者楊正海／攝...
台北市長蔣萬安15日赴議會專案報告，怒批民進黨執政「沒有牛肉」。（記者楊正海／攝影）

民進黨日前徵召立委沈伯洋參選台北市長，身兼民進黨主席的賴清德總統當天批評北市沒有成功扮演領頭羊，也沒有為台灣有任何加分。對此，蔣萬安15日上午赴議會專案報告，國民黨台北市議員汪志冰問蔣萬安「你服氣嗎？」蔣萬安怒轟賴清德，民進黨政府能夠端出任何一項牛肉政績嗎？

汪志冰指出，賴清德總統親自宣布他心目中「三度空間治理」的不二人選是沈伯洋，這次的市長的選舉，不是市長的選舉，根本就是2028大選提前開打，民進黨會結合「府、院、黨、媒、網軍」全部群起攻之，「你有沒有瑟瑟發抖啊？」

蔣萬安說，台北市率全國之先推出了許多政策，包括「生生喝鮮奶」，當時也是中央堅決不做「沒關係，台北來做」所以各縣市也都跟進，包括育兒減輕工時不減薪，也是。

汪志冰說，賴清德果然助拳選戰，還說台北市沒有扮演好為台灣加分，甚至沒有扮演好領頭羊的這樣一個角色，市長服氣嗎？

蔣萬安開始砲轟中央，所以包括營養午餐也是，台北市也率全國之先，各縣市也都跟進，其實這可以中央一致來做相關的規範跟政策推動。同時，台北市也爭取輝達第一座海外總部落腳北士科，這不就是對台北市、對台灣接下來20、30年產業發展打下關鍵的基礎？

蔣萬安接著說，對於育兒減輕工時不減薪，台北市已經上路兩個多月，民進黨賴清德總統才率領黨工職熱烈討論兩個多小時，要不是台北市率先全國推動這麼多友善育兒的政策，民進黨要不是選舉到了，不然他們會熱烈討論嗎？

蔣萬安指出，反觀民進黨政府到現在為止，能夠端出任何一項牛肉政績嗎？民眾的印象都是民進黨政府大半年在搞大罷免，還是在進口發芽的馬鈴薯，還是在進口花生？這些民眾都看在眼裡，民眾自有公評。今天台北市是全台灣第一個城市獲得「李光耀城市獎」的殊榮。台北市有沒有為台灣加分？市民朋友當然有公評。

汪志冰聽到蔣萬安連珠砲轟中央，也說「真的感受到你有滿滿的不服氣」但有四句話要勸蔣萬安，這次的選舉，請「市政優先，民眾為重，審慎以對，小心應戰」只有這麼做，才能夠贏得這次選舉，她深信台北市民眼睛是雪亮的。

蔣萬安 沈伯洋 賴清德

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