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沈伯洋參選台北市長 秦慧珠批為2028鋪路 大酸「這點」比蔣萬安厲害

記者邱書昱／台北即時報導
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民進黨正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在提名...
民進黨正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在提名記者會上大力推薦。(記者蔡晉宇／攝影)

民進黨2026選舉對策委員會今天拍板，台北市長將由民進黨立委沈伯洋參選。國民黨北市議員秦慧珠直言，「民進黨市長參選人一代不如一代」，都是要歸功民進黨主席賴清德執拗的一意孤行扶植一手提名的沈，實際是要再打抗中保台、仇恨值的老路，為2028年選舉鋪路。

她細數1994年陳水扁參選北市長開始，32年間提名和推薦的台北市長參選人名單，除了客卿柯文哲以外，每一位都是政壇菁英勇將，當過立法委員或縣市首長，代表民進黨對台北市長勝選的企圖心，和對台北市民的責任心。

她說，但這種堅持，到了賴清德黨主席時代卻全部歸零，名單上的沈伯洋，讓人啞然失笑。對於沈伯洋的提名，用成語是「每下愈況」，用俗語則是「王小二過年，一年不如ㄧ年。」為何賴清德這樣堅持，是有其困境和心機。

民進黨立委沈伯洋（左四）確定參選台北市長。(本報資料照片)
民進黨立委沈伯洋（左四）確定參選台北市長。(本報資料照片)

她說，無法勸進最強的鄭麗君，不中意次強的王世堅、吳思瑤，只執拗的一意孤行扶植他一手提名、栽培成不分區立委的沈伯洋，因為要靠沈伯洋走個過場，再打「抗中保台」、「仇恨值高的老路」，以便為2028的選戰舖路。

秦慧珠說，沈伯洋的起手式，充滿了娛樂八卦和老鼠，看看網路上對其討論，「沈伯洋剪短了頭髮好帥哦！像張孝全像木村拓哉又像小泉進次郎。」、「沈伯洋竟然比蔣萬安高耶！難得民進黨有個高個子的候選人」、「沈伯洋家族是五分埔的大地主耶」、「沈伯洋熱愛運動，音樂素養高，有多方面專長」、「沈伯洋比蔣萬安會滅鼠，他提出的滅鼠計畫比蔣萬安厲害。」

但更多台北人比較記得，沈伯洋很會募款，秦慧珠酸，沈從美國人手上募到五千萬台幣，從曹興誠手上募到六億台幣，這ㄧ點台北人肯定都同意：沈伯洋募款能力比蔣萬安厲害。

此外，沈伯洋在母親過世時，在靈堂門口貼出的告示「婉辭國民黨、民眾黨拈香。」往生者最大，每個家族的喪禮，所有人都會尊重，但這種對藍白的厭惡和仇恨，至死不休，也讓大家印象深刻。

秦慧珠質疑，沈伯洋要代表民進黨來參選台北市長了，這場選戰應該會打得既熱鬧精彩，又有高度話題性、娛樂性和外溢效果，但這是民進黨和台北人需要的選戰嗎？

沈伯洋 陳水扁 蔣萬安

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