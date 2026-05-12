鄭文燦開庭火力全開批檢方「文字獄」 重申未收賄：我是受害者

鄭文燦涉貪案昨針對證人廖力廷幾乎進行一整天的馬拉松式詰問，鄭文燦則於庭訊結束前半小時，二度發言痛批檢方以臆測取代證據、斷章取義，形同「羅織文字獄」。(記者陳恩惠／攝影)

海基會前董事長鄭文燦 被控時任市長涉入華亞科技園區土地開發案收賄，桃園地院昨(12)再度審理，續行詰問關鍵證人廖力廷；鄭於庭訊時，以長達11分鐘強硬反擊檢方指控，重申自己「依法行政、絕無收賄」，更直言檢方以臆測取代證據、斷章取義，形同「羅織文字獄」。

鄭文燦指出，工五擴大案是為了解決產業用地、墳墓清理及都市縫合問題，因此推動相關都市計畫變更。他強調，歷次會議及公文內容都清楚顯示，市府始終堅持必須取得「100％地主同意書」，華亞重劃會才能申請自辦市地重劃，從未替廖俊松等人「解套」。

在2017年間與營建署召開的幾次關鍵會議中，業者廖家父子根本不在場，因此不存在私下合意，他強調，會中他始終堅持41公頃土地應採「區段徵收」，而9.12公頃土地則必須符合林口特定區計畫／工二通的法定地位。

針對檢方指控他幫業者解套，鄭反駁指出，他堅持「必須取得100％地主同意」才能自辦重劃的法定程序，實際上是「把套子套得更緊」，讓業者的開發門檻變得更高。鄭更以「火車理論」形容業者與政府的認知差異「明明這火車是要開到台北，你心裡卻是想開到高雄。我跟你沒有心電感應，也沒跟你談過錢、沒談過任何條件」，重申這起開發案的最終核定權在行政院、國發會及內政部，桃園市政府僅是依法執行及回答法律規定。

鄭文燦於庭訊結束前再次發言，他的情緒頗為激動，指責檢方將會議紀錄中的片段發言斷章取義用來定罪，簡直是「文字獄」。他解釋，會議中提到「地主找不到視為同意」是指涉及墳墓遷葬後代的法律處理程序，並非他個人為業者開後門。

針對最為關鍵的500萬元(台幣，約15.8萬美元)現金，鄭文燦重申，這是廖俊松單方面的「丟包」行為！表示自己從調查初期就坦白這段「原始記憶」，即廖俊松將袋子丟在市長官邸，他當下便要求對方拿回去。

他當庭感嘆「你（指廖俊松）來丟包，我要你快點來拿，你說好會來拿，結果你沒來反而變成我的責任...也許我犯了錯，就是我應該把它送到警察局招領...這樣又不符合人情」他並質疑調查局初期的筆錄並未完整呈現這段原始記憶的脈絡，導致檢方有所誤解。