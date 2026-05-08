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國王專機救援總統行程 藍委轟：台灣外交淪落到臨時找出口

記者江良誠／南投即時報導
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賴清德赴友邦史瓦帝尼訪問，日前自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。（本報系資料照片）
賴清德赴友邦史瓦帝尼訪問，日前自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。（本報系資料照片）

賴清德總統日前結束訪問史瓦帝尼行程，完成任內首次非洲出訪。國民黨立委馬文君今天表示，總統出訪原已完成規畫與風險評估，卻在出發前夕突然取消原定安排，甚至改搭乘史國國王專機赴非，暴露出台灣國安與外交系統事前掌握能力出現問題。

馬文君表示，國安局長早在4月中旬就已赴史瓦帝尼踩點，相關消息甚至公開見報，代表總統出訪並非臨時起意，而是早已完成完整規畫。不過，最後卻在出發前一天臨時變更方式，她認為，這顯示國安系統在事前預判與備援安排上仍有不足。

她指出，國安工作最重要的不是事後補救，而是事前預判。中共施壓與國際情勢變化並非突發事件，如果連總統層級的出訪任務，都需要一路調整方案、臨時找替代方式，外界自然會質疑國安團隊究竟準備多少備案。

馬文君也提到，外界盛傳原先可能作為備案的德國與捷克，未同意後續過境安排。若消息屬實，她認為，這不只是單一外交事件，更是對台灣整體外交現況的重要警訊。

近年民進黨政府持續強調與歐洲關係升溫，包括台積電赴德投資、捷克高層互訪，以及俄烏戰爭期間台灣對歐洲提供協助等，但如今若連元首過境與借道都面臨困難，實際情況恐與政府宣傳存在落差。

馬文君認為，既然賴清德已平安返國，國安單位不應再完全以「機密」為由迴避說明，因為這牽涉的不只是一次出訪，而是台灣未來外交布局、國安風險評估，以及國際局勢是否出現變化。她質疑，這次總統出訪遭遇的情況，未來史瓦帝尼可能成為常態。

賴清德 國民黨

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