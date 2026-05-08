新聞眼／台電砸錢換LOGO 鉅額虧損擺一邊 曾文生真懂當官

台電近期將使用了70年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。（本報資料照片與台電官網截圖）

台電近期將使用了80年「一代草聖」于右任書法標準字LOGO，更換為現代化的新版字體，在網路上引發熱議。雖然有人覺得「變年輕」，也有人大嘆惋惜，但關鍵是，台電迄今累計虧損已超過3500億（台幣，下同，約111.4億美元），若非政府連年撥補加上漲電費 ，早已破產。台電財務岌岌可危，董事長曾文生卻急著更改公司的CIS（企業識別系統），又要花上一筆錢。只能說，曾文生真的很懂當官。

台電過去是國營事業的金雞母，在2018年之前，每年都可以至少賺進3、400億的盈餘，2015年更高達617億元，還扮演穩定物價的角色。但民進黨政府因錯誤的能源政策，把金雞母硬是變成了落湯雞。從2022年開始，台電連3年虧損，為挽救台電財務，經濟部先後在2023年、2024年兩度增資台電共2500億元；23年的疫後特別預算也補貼電費500億元。但即使電價已4年內5度調漲、同時撥補台電3000億，到24年，台電累計虧損達到4200億，已經虧掉資本額5800億的7成2。

而台電雖然在去年轉虧為盈，成為國營事業的「獲利王」，但相較累計鉅額虧損，仍然杯水車薪。更重要的是，台電的高獲利，並非來自企業「經營有成」，而是靠「外在環境」，除了漲電價增加的收入及政府編列預算補貼電費優惠，減少台電政策負擔，另一個原因是來自另一個國營公司中油的「割肉」，中油扛下近百億的天然氣凍漲成本，讓台電得以低價購入天然氣，最後虧的都是國庫及納稅人。

即使算上去年的獲利，台電仍有高達3500億的累計虧損，持續當國庫「伸手牌」。去年台電爭取撥補1000億遭藍白封殺，還成為罷團罷免藍委的理由之一。結果，面對鉅額虧損，外界看不到台電對企業體質有積極革新作為，卻大動干戈去改動企業識別系統，台電將原先具有歷史底蘊的于右任字體以現代設計字體取代，稱此舉是要呈現年輕化的品牌形象，卻被認為刻意去中國化，還被連結到「轉型正義」。

然而，企業識別系統改動涉及所有對外的標示，包含帳單、文件、電廠、辦公室、營業所等看板統統都要變更，是項大工程。雖然台電聲稱「沒有花多少錢」，帳單紙張會先用完原本的再印製新版，大樓和服務據點的招牌待整修時再一併更換。問題是，這是台電當前最重要的「改革」嗎？

前陣子剛過80歲生日的台電，還邀請了「台電女婿」賴清德總統出席，想必看到台電新LOGO，肯定讓賴總統龍心大悅。只能說，有「小英男孩」之稱的曾文生經營官場的能力顯然超出經營企業高多了。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）