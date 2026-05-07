巴拉圭總統率團訪台 賴清德軍禮、國宴款待

巴拉圭共和國總統貝尼亞（左）應邀率團赴台國是訪問，台外交部部長林佳龍（右）親自到場接機，雙方見面後在國賓門交談。（記者黃仲明／攝影）

巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña）應中華民國 政府邀請，於5月7日至10日率團赴台國是訪問，團員包括外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）、工商部長里克爾梅（Marco Riquelme）、總統府秘書長西梅內斯（Francisco Javier Giménez）等政府官員。12名訪團成員搭乘長榮航空BR-11航班，於7日清晨4時35分抵達桃園國際機場 ，台外交部部長林佳龍親自到場接機。

台外交部日前發布新聞稿指出，此行是貝尼亞總統自2023年8月就任以來第二度訪台，也是首度赴台國是訪問，為表達台灣政府對貝尼亞總統蒞訪的禮遇與重視，賴清德 總統將於5月8日以隆重軍禮歡迎、國宴款待及頒贈「采玉大勳章」，以表彰貝尼亞總統對台巴邦誼的貢獻。

貝尼亞總統在台期間將見證多項雙邊合作交流文件簽署儀式、參訪南部科學園區管理局，以及接受國立台灣科技大學頒贈榮譽博士學位並與巴國在台留學生互動。另為強化台巴兩國經貿往來並促進與台灣企業對接交流，巴國指標性企業代表同時間也將組團隨同貝尼亞總統赴台舉辦巴拉圭投資商機說明會，拜會台灣對接相關業者並與貝尼亞總統一同出席外交部長林佳龍歡迎晚宴。

台巴建交迄今69年，兩國邦誼篤睦，政府高層交流頻密，多年來雙方持續在教育、公衛、農業及科技等領域共同推動嘉惠人民福祉的合作計畫，成效廣獲各界肯定。外交部將以「總合外交」政策持續積極推動「榮邦計畫」，結合政府與民間力量提升雙邊經貿交流及永續發展，深化互惠共榮的夥伴關係。

巴拉圭共和國總統貝尼亞（中）應邀率團赴台國是訪問，台外交部部長林佳龍（右）親自到場接機。（記者黃仲明／攝影）