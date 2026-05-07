新聞評論／昔蔡英文拍板運走核四燃料棒 今愛將還藍營公道

審計長陳瑞敏。（本報資料照片）

民進黨「返核」大轉彎，賴政府加速推動核二、核三重啟。針對核四燃料棒「滯銷」，浪費人民天價血汗錢，台電又要花大錢買新燃料棒，前總統蔡英文 拔擢的審計長陳瑞敏坦承政策有問題，卻只說「台電要改善」。陳瑞敏隱晦的談話暗批蔡英文、也傷及賴清德 ，卻還了馬英九 及國民黨一個大公道。

賴政府因應AI高科技產業供電需求，正推動核電重啟，最快有望於明年後半年或2028年大選前取得重大進展。民眾黨立委洪毓祥質詢審計長陳瑞敏，質疑核四燃料棒已運往美國，核三重啟卻要重新購買燃料棒，又要花80幾億元（台幣，下同）；這算營運成本，還是政策錯誤產生的損失？陳瑞敏回應「核四（封存）是政治或整個大家的決定」，也有政策的問題，台電對此要好好改善。

核四雖是「政治上決定封存」或「整個大家的決定」，但「封存」應是雖封存仍保留重啟選項，將電廠維持在可啟動狀態，為台灣能源政策保留轉圜空間。若非蔡英文堅持「非核家園」政治神主牌，核四燃料棒會在2018年送返美嗎？所謂「大家的決定」不就是蔡的意志？討論「政策的問題」應說清楚，才能釐清該由誰扛責，陳瑞敏卻光要台電「好好改善」。

核四燃料棒送回美國儲存與變賣，由蔡英文拍板、時任行政院長賴清德負責執行，決策關鍵則是民進黨立院席次過半的決議。當時國民黨質疑這是「輕率毀棄」、「讓核四無法重啟」，更需付出高昂的燃料棒儲存費用，根本是浪費且管理不當。民進黨政府卻持續將燃料棒運美，共運出1744束核燃料棒。

核四廠燃料棒總採購價格81.58億元（約2.57億美元），台電後續將這批核燃料運回美國原廠拆解並異地存放，相關處理運費約需6.9億元，標售或再利用可回收部分預計能價值攤平，事實上卻難以回本。台電避重就輕，只談運送作業僅6.9億，卻未提每年還要花1.4至1.5億元儲存，若再計購置、拆解等耗費，總損失至少百億元。且賴政府要重啟核二、核三，卻無法使用較先進的核四燃料棒，因機組設計與規格不同，台電還得再籌一筆經費重新購置燃料棒。

審計長依憲法獨立行使職權，應超越黨派。陳瑞敏卻常為政治護航，特別是涉及敏感的政府財務審計；他不敢直言民進黨非核家園政策錯誤，卻把矛頭指向「台電要改善」。民進黨為了廢核浪費大筆公帑，陳瑞敏卻如同為蔡賴政府掩飾遮醜，要台電當待罪羔羊。