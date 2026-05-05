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藍營同溫層挺韓國瑜 網路聲量大勝黨中央

記者唐筱恬／台北5日電
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TPOC台灣議題研究中心指出，國民黨副主席季麟連「開除立法院長韓國瑜黨籍」的言論...
TPOC台灣議題研究中心指出，國民黨副主席季麟連「開除立法院長韓國瑜黨籍」的言論一出後，國民黨主席鄭麗文的社群平台正遭遇支持者反彈，挺韓國瑜聲量大勝黨中央。（取自TPOC）

國民黨近日為了軍購議題陷入分歧，TPOC台灣議題研究中心指出，國民黨副主席季麟連「開除立法院長韓國瑜黨籍」的言論一出後，藍營同溫層的社群平台上提及韓國瑜的貼文數達1013篇，國民黨主席鄭麗文的社群平台正遭遇支持者反彈，挺韓國瑜聲量大勝黨中央。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，在今年首季，雖然鄭麗文身為黨主席，其總聲量120萬則，略高於韓國瑜的114.5萬則；但細看聲量品質，韓國瑜的好感度為0.46，顯著優於鄭麗文的0.37。不過，進入4月份，隨著鄭麗文出訪中國獲得巨大的聲量紅利，其單月討論量飆升至177.7萬則，好感度也攀升至0.58。

TPOC台灣議題研究中心指出，進一步觀察季麟連「開除韓黨籍」的言論一出後，藍營同溫層的反應，在4月底至5月初的短短幾天內，藍營同溫層社群平台上提及韓國瑜的貼文數達1013篇，總互動數更高達46萬0677次。這股「保韓」能量不僅來自一般粉絲，更獲得了黨內實力派人士如前中廣董事長趙少康、國民黨立委徐巧芯等人力挺。

TPOC台灣議題研究中心指出，相較之下，鄭麗文與國民黨團總召傅崐萁在同溫層獲得的貼文與互動數僅為韓國瑜的零頭；前者被提及貼文數195則、互動數十萬次，後者被提及貼文數僅40則，互動數6.8萬次，顯示黨中央在基層心目中的正當性，正面臨韓國瑜個人魅力的強大挑戰。

報告還指出，鄭麗文的社群平台正遭遇支持者反彈。觀察其最新貼文底下的留言，質疑聲浪四起，網友紛紛留言痛批「破壞國民黨團結，應口誅筆伐」、「自己人整自己人」，甚至有人翻出舊帳質疑其過往言行。

TPOC指出，韓國瑜依然是藍營內部的超級太陽，即便身處立法院長的中立位子，他的一舉一動仍能牽動基層韓粉的敏感神經；黨中央與鄭麗文若想透過軍購案強行定調路線，甚至任由內部勢力對韓進行政治威嚇，恐怕是打錯了算盤。

徐巧芯 傅崐萁 國民黨

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