新聞眼／對中國外交「奇襲」 展現賴清德「不願屈服」性格

由於中國施壓非洲三國，中華民國賴清德 總統原訂4月出訪友邦史瓦帝尼的行程延宕，台方透過ATA模式(Arrival-Then-Announcement，先落地後宣布）安排賴清德訪問史國，展現賴清德「不願屈服」的政治性格，也是對中方的「奇襲」。然而，ATA模式有其「不得不」的特殊性，台方外交團隊出奇招，對台灣外交是加分或失分，還需要時間觀察。

中國長年打壓中華民國國際空間，台灣人民感到憤怒，國際民主國家也經常抨擊中方、聲援台方。在前總統蔡英文 及賴清德執政期間，兩岸因為缺乏政治對話基礎，雙方敵意螺旋不斷加深，讓台方原本就艱困的外交處境，更是雪上加霜。

中方過去就經常透過各種手段干預台元首出訪友邦，此次更以罕見的手段，施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，撤銷對賴清德專機的飛航許可，不顧飛航安全、將飛航情報區「武器化」，導致賴清德暫緩出訪，更加深兩岸之間的對立與猜忌。

賴清德1日突破「封鎖」，現身友邦史瓦帝尼，展現中華民國作為主權國家、賴清德作為元首的正當性以及強烈意志，受到國際關注。

然而，台方國安與外交團隊事後強調賴清德以ATA模式到訪史國，外交部並援引小布希、歐巴馬、川普、拜登等美國總統ATA案例，與賴清德此行相提並論，此舉隨即出現爭議。畢竟，幾位美國總統的ATA行動，都是前往美軍作戰的國家或地區，鼓舞、慰勞前線作戰的士兵。

顯然，採用ATA模式，有其「不得不」的考量與需求。賴清德訪問的是台灣友邦，雖然先前曾因中方打壓而延宕行程，然而台方這樣的比喻、戰術是否得當，引發不同看法。

因為中方的干預，台方祭出ATA「對策」以達成奇襲、甚至是想達成對中方「還以顏色」的效果。

未來賴清德仍會出訪其他友邦，仍須面對中方打壓的挑戰，屆時經過其他國家或地區的領空是否能夠順利、是否都將循此次「邦交國專機」以及ATA模式、友邦是否願意提供類似協助等，恐將迎來更多挑戰。