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賴清德贈史國伴手禮曝光 重禮「8頭牛」象徵邦誼永續

記者周佑政／台北報導
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中華民國賴清德總統(中)與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世(右)互贈金牌項鍊與蘭嶼達悟族...
中華民國賴清德總統(中)與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世(右)互贈金牌項鍊與蘭嶼達悟族的拼板舟模型、泰雅染織披肩。(中華民國總統府提供)

中華民國賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，當地時間2日下午前往滿都樓(Mandvulo)國際會議廳，參加軍禮歡迎儀式、兩國元首會談、贈禮等行程。台總統府發言人郭雅慧表示，賴總統準備五頭牛隻，致贈史瓦帝尼國王，另有三頭牛致贈王母，展現對史國傳統禮俗的尊重，也象徵台史邦誼深厚。

史瓦帝尼以農牧立國，牛在史國文化象徵財富，可用於換地、嫁娶等重要場合，也是重大節慶中致贈尊者的珍貴賀禮。牛隻被視為最貴重，也最具誠意的禮物；結婚時，男方贈送牛隻作為聘禮。因牛隻可持續繁殖，贈牛不僅有祝福對方繁榮興盛之意，也象徵雙方情誼永續，生生不息。受禮者有時也會為牛隻命名，日後每當看見牛隻，就會想起贈禮者的心意，紀念彼此情誼。

知情人士說，台方歷任總統、部長訪問史瓦帝尼時，也都會依循當地禮俗致贈牛隻；一般而言，致贈國王時，總統層級致贈五頭牛隻，部長層級致贈三頭牛隻。

賴清德也贈送一架來自蘭嶼達悟族的拼板舟模型、泰雅染織披肩，台北101的疊疊杯等，以及曾在世界綠茶評比拿下金賞大獎、登上2024年國宴的台東鹿野茶給史國。

郭雅慧說，賴總統準備的各項禮品，寓意對史瓦帝尼國王、王母及全體人民的深厚祝福，也透過牛隻、拼板舟、茶品、工藝與原民織品等元素，展現台灣多元文化特色與豐富人文底蘊。

賴清德2日在聽取「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」簡報時表示，這兩項計畫是建交以來規模最大、最具戰略意義的計畫，台史合作邁向下一個階段的重要里程碑。他並拜會王母、參訪國際會議中心、出席史王國宴及觀賞劇場文化表演及煙火。

賴清德也透過社群平台Instagram介紹來自農技團的紅心芭樂。他說，這是台灣「國際合作基金會」駐史瓦帝尼技術團的技術成果，品質好、甜度高，就像台灣和史瓦帝尼之間穩定深厚的情誼。

中華民國賴清德總統(右二)與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世(右)互贈金牌項鍊與蘭嶼達悟...
中華民國賴清德總統(右二)與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世(右)互贈金牌項鍊與蘭嶼達悟族的拼板舟模型、泰雅染織披肩。(中華民國總統府提供)

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