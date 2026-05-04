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賴清德搭史國專機 外籍機組員執行元首任務引國安疑慮

記者洪子凱／台北報導
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中華民國賴清德總統搭乘友邦史瓦帝尼專機抵達史國，引起外界討論，過去曾擔任過總統專機機師的民眾黨台北市議員張志豪2日表示，總統出訪專機多由本國籍機組員執行任務，由外國籍機組員執行元首任務情況較為罕見，政府當局應留意元首維安是否徹底執行。他也研判回程理論上可能循相同模式處理。

曾在馬英九總統任內出訪擔任專機機師的張志豪說，過去政府若有遠程出訪通常採包機形式，與華航或長榮航空合作，但民航機本身無內建加密系統，主要通訊工具為ACARS、電報系統及衛星電話，國安單位常會自行攜帶加密衛星電話與相關單位聯繫。

被問及賴清德此次搭乘史瓦帝尼專機，是否出現國安空窗疑慮？張志豪說，總統出訪專機多由本國籍機組員執行任務，由外國籍機組員執行元首任務情況較為罕見。此次搭乘的飛機是由華航退役後轉賣給史國，該飛機過去在華航服役時間，飛安紀錄的表現尚佳。

至於交給史國後的維修保養，包含維修、通訊狀況都是由史國依自身保養維修，應是由史國決定可以選擇飛回台灣交由華航修護工廠處理，也可以選擇在鄰近國家，或利用自身的維修能量進行，政府當局應留意飛安評估以及元首維安是否徹底執行。

他指出，在這樣的情況下，無論是整體飛安評估，還是元首出訪所涉及的維安措施，是否都已做到完善，相關細節都應由總統府對外說明清楚。

至於出訪完成後該如何回來，張志豪說，既然過去是搭乘史國專機，回程或許也會採取同樣模式，通常飛行計畫不會寫乘客名單，乘客姓名通常只出現在航空公司的系統、包機公司或是入出境海關的艙單上。

民眾黨 中華民國 馬英九

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