鄭麗文：與柯文哲無私交 不敢說推心置腹

國民黨主席鄭麗文（右）3日出席台北市議員侯漢廷新書發表會時，主動與民眾黨前主席柯文哲（左）握手。（記者曾原信／攝影）

國民黨 主席鄭麗文日前受訪時被問及，是否與民眾黨 前主席柯文哲也推心置腹時，她說「不需跟民眾黨每一個人都推心置腹」，引發聯想。鄭麗文昨強調，因與柯文哲無私交，擔心說了會很奇怪，要藉此澄清。

鄭麗文3日出席台北市議員侯漢廷「以中華之名」新書發表會，與柯文哲、國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、立委羅智強 等人同台。這也是鄭麗文當選黨主席後與柯文哲首度同框，雙方先後抵達後握手致意，但未多交談，鄭也因另有行程先行離開。

因與柯文哲同框，鄭麗文致詞時主動提起日前受訪，被問到是否跟柯文哲也「推心置腹」時稱「不需跟民眾黨每一個人都推心置腹」，是被媒體做文章，可能讓柯感覺「躺著也中槍」。

她說，因為與柯文哲無私交，所以才不敢說「推心置腹」，擔心說了會很奇怪，台灣媒體見縫插針、無限上綱，各自擴大解讀，希望製造她與柯之間莫須有的矛盾與隔閡，呼籲不要再把精力浪費在沒有意義的事上。

柯文哲昨在一旁面無表情，未予回應；柯僅表示侯漢廷問政犀利、態度謙和有禮，好幾次邀侯加入民眾黨，都被拒絕，但會繼續邀請。

柯表示，民進黨近年來高喊「抗中保台」，但都沒說清楚所謂「中」代表為何，若是指中華文化，不管是媽祖、關公、保生大帝、開漳聖王，每個都是外省人、中國人，但賴總統還是逢廟必拜，同樣的保台也絕非民進黨的專利。

柯文哲大讚侯漢廷，說這本書對「中」跟「台」定義有一些釐清，侯漢廷問政講的都是以公共利益為出發點，他認為，政治上不該每天口水戰，要有能力進行思想論述辯論。

鄭麗文也肯定侯漢廷，不管台灣主流民意是否支持他走的這條路，始終如一，從來不媚俗，從不為了討好選票，改變初衷，值得鼓勵，給予最大尊重。

鄭麗文表示，她參選黨主席以來、到北京訪問，以及接下來6月即將到美國訪問，國際友人、媒體、官員、智庫學界都非常好奇她說「中國人」這件事。

她說，「Chinese」這個名詞，從來不是狹隘的現代主權國家的概念而已，中華文明的崛起，或是國父孫中山所說的振興中華，從來不代表中華文明振興時就會對其他文明造成威脅。