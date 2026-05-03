我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

綠營狂打「安鼠之亂」衛福部長：疫情未升溫 藍：側翼還不下車

記者楊正海／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部長石崇良(右)。(本報資料照片)
衛福部長石崇良(右)。(本報資料照片)

近期台北市鼠患淪為選舉議題，外界質疑鼠患可能導致疾病傳播，綠營以「安鼠之亂」諷刺市長蔣萬安的施政。衛福部長石崇良昨指出，漢他病毒是衛福部監測中的重要傳染病，「目前疫情沒有升溫，大家可以放心」。對此，國民黨北市議員參選人郭音蘭指出，連自家部長都看不下去出來打臉，側翼還不趕快下車。

因部分民眾不斷上網發布台北鼠患影片，綠營民代也將此拿來討論，連可能代表綠營參選台北市長的立委沈伯洋，也出言建議市府應使用藥劑干擾老鼠繁殖。外界質疑鼠患可能導致疾病傳播，今年度台北已有1例因老鼠傳播漢他疾病死亡個案。石崇良說，漢他病毒是衛福部監測中的重要傳染病，目前疫情沒有升溫，大家可以放心。

國民黨台北市中正萬華區市議員參選人、前台北市政府副發言人郭音蘭指出，連衛福部長石崇良都已公開闢謠，證實疫情並無升溫，側翼刻意操作「南鼠北送」等假訊息製造恐慌，不僅是不負責任的政治操弄，更是擾亂社會秩序的行為。

她說，石崇良昨日受訪這番話，直接戳破側翼的謊言，連自家部長都看不下去出來打臉，側翼還不趕快下車？這些特定政治色彩的網路社群，為了攻擊特定對象，不惜「移鼠接木」、「南鼠北送」。她質疑，這些人平日喊著要打擊假訊息，結果自己就是最大的假訊息產地，「這不是自打臉，什麼才是自打臉？」

「製造恐慌才是該被消滅的病毒」，郭音蘭強調，公共衛生議題應回歸專業，不應成為政治鬥爭的工具，也正告那些還在操作假訊息的人，既然中央衛福部都已經掛保證，請側翼停止製造對立，還給台灣社會一個清淨的輿論空間。

藍營人士也指出，台北的鼠患熱點，大多在於地下排水系統、老舊市場與餐飲密集區，北市府專業問題、專業解決，解決方案就是包括加強側溝清淤、落實餐飲業油脂回收、以及更頻繁的社區聯合防制，但綠營側翼的政治操作，就是要製造恐慌，刻意放大近期網路流傳大量大、小鼠影片，想營造出市府回應鼠患，疲於奔命的負面形象，「但台北市民的眼睛是雪亮的」。

國民黨 疫情 沈伯洋

上一則

賴政府傳洽購核能燃料棒 若下單估2028年大選前到貨

下一則

賴訪史瓦帝尼／學者：外交創意突圍 後續盯中是否軍演

延伸閱讀

綠營進攻台北「安鼠之亂」 藍營展開反制反擊

綠營進攻台北「安鼠之亂」 藍營展開反制反擊
民進黨沈伯洋擬選台北市長 藍營預估：將成國民黨超級母雞

民進黨沈伯洋擬選台北市長 藍營預估：將成國民黨超級母雞
美發芽馬鈴薯恐輸台 藍委轟：政府跪下

美發芽馬鈴薯恐輸台 藍委轟：政府跪下
紐約鼠患嚴重…曼達尼再推大垃圾箱計畫 設績效時間表

紐約鼠患嚴重…曼達尼再推大垃圾箱計畫 設績效時間表

熱門新聞

中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23
陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，最後1批28輛昨（26）日運抵台北港，今日凌晨由民間拖板車運往接裝部隊。圖/讀者陳國銘提供

美最後一批28輛M1A2T戰車昨抵台 今凌晨啟動交運接裝

2026-04-26 15:51

超人氣

更多 >
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」