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高嘉瑜「陰陽」沈伯洋？游淑慧：政治校正向深綠交投名狀

記者林麗玉／台北3日電
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回鍋參選港湖議員的前立委高嘉瑜(左三)日前與沈伯洋同台，大讚沈(左四)懂初音、又...
回鍋參選港湖議員的前立委高嘉瑜(左三)日前與沈伯洋同台，大讚沈(左四)懂初音、又懂體育、音樂，有血有肉，引發藍營酸在「陰陽」沈伯洋。（本報資料照片）

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，回鍋參選港湖議員的前立委高嘉瑜日前與沈同台，大讚沈伯洋懂初音、又懂體育、音樂，有血有肉、從小非權貴，不是一出生就要當立委、當市長，引發藍營酸在「陰陽」（表面讚美實則挖苦）沈伯洋。國民黨議員游淑慧則在臉書「幫高嘉瑜洗白」，表示相信絕對是真心。

游淑慧說，高嘉瑜昔日被稱為「港湖孤鳥」，如今已經華麗轉身，變成求生欲滿滿的「伯洋信徒」。沈伯洋懂動漫、懂數據、懂音樂、懂體育，彷彿全身都在發光；突然間高嘉瑜眼中瞬間只剩「沈老師」。而且她相信，高嘉瑜最近對沈伯洋的景仰「絕對是真心的」；不是當面陰陽、明褒暗貶。

「這份景仰背後是四個字『議員門票』、或者說『綠營票源』。」游淑慧說，高嘉瑜為什麼轉向？因為高嘉瑜需要向「深綠支持者」遞交一份「投名狀」，抱緊沈伯洋這位綠營新寵，就是洗刷「背骨」標籤、重新靠攏黨內的保命符。

游說，高嘉瑜「這不叫理念轉變，這叫政治校正回歸」，以前批評黨內，是為了流量；現在狂拍馬屁，是為了生存。」但看著高嘉瑜努力誇獎沈伯洋，那種急著求原諒、求收編、求門票的姿態，不只讓中立選民看傻眼，也讓人再次看懂：即便曾經是民進黨內最有聲量的政治明星，到了選票壓力面前，最後還是得向黨意低頭。「港湖孤鳥飛再遠，最後還是飛不出黨意的鳥籠。」

民進黨 國民黨 沈伯洋

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