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賴清德稱美國馬鈴薯輸台「一顆顆檢驗」 盧秀燕：乾脆別進口

記者趙容萱李人岳／台中3日電
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國民黨台中市長盧秀燕（中）受訪。（記者趙容萱／攝影）
國民黨台中市長盧秀燕（中）受訪。（記者趙容萱／攝影）

進口馬鈴薯發芽議題近日引起熱議，賴清德總統昨指台灣對美國進口馬鈴薯檢驗嚴格，是「一顆顆檢查」，若有發芽就會退貨；對此，台中市長盧秀燕昨說，與其一顆顆驗，勞師動眾，人民也不安心，乾脆就「不要讓它進口」。

賴清德總統1日到雲林親上火線澄清，美國馬鈴薯發芽還能入關進來是謠言，並指現在台灣檢驗嚴格，進口馬鈴薯經百分之百檢驗、一顆顆檢查，若有發芽就會退貨，不會犧牲民眾健康，並強調謠言「是從對岸放出來的」。

盧秀燕昨早赴南屯萬和宮贈匾「萬和安民」。盧秀燕會後被問及總統指「美國進口馬鈴薯『一顆、一顆驗』的看法？」時回答，一顆、一顆的驗，要勞師動眾，而且人民也不安心，與其一顆、一顆的驗，不要讓發芽的馬鈴薯進口，乾脆就不要讓它進口，這樣不但可以保障人民生計，同時也會保護食安。

此外，臉書粉專「哈哈販賣機」昨天發文公布行政院經貿談判辦公室4月15日於立法院衛環委員會提交的報告，標題明確指出美國貿易代表署發布「2026年各國貿易評估報告」，報告中特別提及「開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發黴）仍能整批進口的政策」。粉專同時附上美國評估報告原文，清楚記載放寬發芽馬鈴薯的相關內容。

粉專指出，放寬發芽馬鈴薯的政策最早出現在美方的官方報告中，而非來自對岸謠言，據此質疑賴清德的說法，反問「難道美國也在幫對岸造謠嗎？」

對此，經貿辦澄清，相關照片僅為報告封面，標題係依立法院衛環委員會所訂題目撰寫，並非經貿辦所提觀點，不應刻意扭曲。經貿強調，政府並未開放發芽、腐爛或發霉馬鈴薯進口。

賴清德 盧秀燕

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