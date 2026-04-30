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陳佩琪稱檢方心中柯文哲「不如賴的三腳狗」 陳智菡：個人言論自由

記者王小萌／台北即時報導
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賴總統今早透過Threads貼出他與「斑斑」互動影片。（取材自賴清德Thread...
賴總統今早透過Threads貼出他與「斑斑」互動影片。（取材自賴清德Threads）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨在社群平台發文表示，柯在檢察官等人心目中，「竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」，此言論引發網友撻伐。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡因受訪時表示，陳佩琪是替柯文哲所遭受不公表達看法，她在臉書上有她的發言，這是個人的言論自由。

陳智菡表示，陳佩琪的出發點是對於柯文哲所涉案件中，是否存在司法不公的疑慮表達看法。相關言論可能用詞較為強烈，但在民主社會中，個人表達意見的權利仍應受到保障。當然，公共討論是否適當、是否過於激烈，社會自有公評空間。民眾黨也理解部分民眾認為相關比喻不夠妥當，這些不同聲音本身就是言論市場的一部分。

陳智菡指出，不過也可以觀察到，每當陳佩琪發文時，往往伴隨大量集中出現的留言，不論是所謂的網軍、側翼，或甚至疑似自動化帳號，都容易形成壓倒性的輿論壓力，這樣的現象已逐漸接近網路霸凌的範疇，值得社會正視。「無論立場為何，都應回到理性討論，避免人身攻擊與情緒性對立，讓公共議題能在健康的環境中被檢視與辯論。」

柯文哲 賴清德 民眾黨

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