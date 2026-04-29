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最新民調 賴清德施政47.5%不滿意 高於滿意44.5%

記者蔡晉宇／台北29日電
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賴清德施政滿意度，44.5%滿意，47.5%不滿意。（本報資料照片）
賴清德施政滿意度，44.5%滿意，47.5%不滿意。（本報資料照片）

美麗島電子報昨天公布最新4月國政民調賴清德總統信任度、施政滿意度，有46.2%民眾信任賴總統、43.8%不信任，而賴總統施政滿意度，有44.5%滿意，相較上個月增加0.7個百分點、另外有47.5%不滿意。行政院長卓榮泰施政則是42.3%滿意，另有41.8%不滿意。

針對「賴清德施政滿意度」，有44.5%滿意賴總統的執政表現，其中15.9%很滿意、28.5%還算滿意，相較3月增加0.7個百分點，另有47.5%不滿意，其中31.2%很不滿意、16.2%有點不滿意，則比3月增加0.1個百分點，未明確回答有8%。

針對「賴清德信任度」，有46.2%信任賴總統，其中19.9%很信任、26.3%還算信任，相較3月減少0.9個百分點，另有43.8%不信任賴總統，其中27.4%很不信任、16.4%有點不信任，則比3月增加1個百分點，未明確回答的有10.1%。

針對「卓榮泰施政滿意度」，有42.3%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中13.3%很滿意、29%還算滿意，比1月增加0.4個百分點，另有41.8%不滿意，其中27.8%很不滿意、14%有點不滿意，比1月減少0.3個百分點，未明確回答的有15.9%。

該民調由美麗島電子報委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

賴清德 民調 卓榮泰

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