太平島操演越南抗議 管碧玲PO中洲礁登島國旗照捍衛主權

海洋委員會主委管碧玲日前赴南沙太平島主持「南援9號」操演，越南事後抗議，宣稱反對南沙與西沙群島進行的外國活動。管碧玲聞訊重申捍衛主權、不會退讓的立場，還出示登上中洲礁揮舞國旗照。(取自管碧玲臉書網頁)

海洋委員會主委管碧玲日前赴南沙太平島主持「南援9號」操演，越南 事後抗議，宣稱反對南沙與西沙群島進行的外國活動。管碧玲聞訊重申捍衛主權、不會退讓的立場，還出示登上中洲礁揮舞國旗照。

管碧玲今（29）日凌晨在臉書粉專貼文表示，關於登太平島主持「南援九號」演習的行動，引發越南的抗議，她重申捍衛主權，不會退讓的堅定立場。

她表示，越南原本就慣常性的針對其他國家在南沙的活動提出抗議，此次抗議並沒有特別加強力度，我國此次的演習不會也並未造成區域緊張。

管碧玲說，越南的抗議不是特別針對民進黨政府，2016對馬英九總統的登島計畫亦曾提出反對 。

管碧玲表示，我國經營南沙太平島與中洲礁，為國際社會提供人道救援 、科研與生態保育等多元面向的貢獻，不讓主權議題成為兩國關係的障礙，此次登島再次展現台灣作為負責任管理者的決心。

她說，除了「南援9號」演習，這次並在世界地球日當天，登中洲礁也從事淨灘活動，在中洲礁親眼見證由週邊國家漂來的海洋廢棄物，也體會海巡戍守南沙的日常。

中洲礁（Zhongzhou Reef） 是位於南沙太平島與越南敦謙沙洲之間的小型無人珊瑚礁，漲潮會淹沒，行政上隸屬於中華民國高雄市旗津區。管碧玲等於是站上台越最前線。