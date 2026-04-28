從抬轎變坐轎... 工程硬漢競逐新北諸侯 「川伯」生平第一戰

2022年蔣萬安（左）當選台北市長後，邀李四川（右）加入團隊，李四川獲得蔣充分授權，兩人合作無間，默契十足。（本報資料照片）

台灣新北藍白陣營透過民調一較高下，確定由國民黨李四川 代表出戰，李在政壇廣結善緣，卻不是一帆風順，經歷過2008年貓纜塔柱危機、2020年高雄市長韓國瑜 罷免案，幾度遭遇挫折，但真金不怕火煉，行政能力深植人心。

李四川政壇履歷以「工務硬漢」著稱，在許多傲人政績背後，也曾面臨職業生涯重大低潮。2008年貓空纜車停駛事件，一度讓當時擔任新工處長的李四川深陷輿論風暴與官司泥淖。

2008年，薔蜜颱風侵襲台灣，甫通車不久的貓空纜車發生第16號塔柱基座下方土石流失，隨即無限期停駛。當時台北市政府因缺乏纜車營運經驗，民代向監察院檢舉，直指貓纜規畫興建過程恐涉官員舞弊與不法情事，並將停駛主因歸咎於施工不當。

李四川作為主要推動官員之一，成為輿論瘋狂砲轟的對象，甚至傳出當時市府高層並未給予實質力挺，令其處境孤立無援。

在政治與輿論雙重壓力下，李四川仕途一度陷入僵局。隨後，時任台北縣副縣長的陳威仁向其招手，邀請他出任台北縣政府工務局長。即便後來監察院調查結果證實其清白，並無外傳的舞弊不法，但這段經歷已成為他從政之路上的重要轉折。

被稱為「川伯」的李四川現年68歲，歷練過行政院秘書長、國民黨秘書長、新北市副市長、高雄市副市長、台北市副市長，六都待過三個直轄市，執行力受肯定，「拿鐵鎚的工程師」人設深植百姓心中，曾是朱立倫、韓國瑜、蔣萬安倚重的左右手。

李四川住新北板橋多年，之前被拱投入高雄市長選舉，他總是說「家人反對」，或提到身體健康因素不允許等，意願不高。2020年6月6日，韓國瑜團隊被罷免後，李四川跟著韓團隊黯然總辭，一度讓李四川對政治感到灰心、失望，轉入民間公司，到宏國關係事業工程開發部門服務，淡出政壇。

2022年蔣萬安當選台北市長後，邀李四川加入團隊，李四川獲得蔣充分授權，基泰大直等大事件親上火線危機處理，讓李四川累積聲望、人氣和底氣，李身旁人士都察覺到「自信的川伯回來了」。

李四川曾和朱立倫、韓國瑜、蔣萬安等藍營政治明星共事，他深諳「老二哲學」，是團隊安定的力量。李四川闖蕩政壇多年，也慢慢培養出一群班底，昔日高雄韓團隊不少要角，後來也加入台北蔣市府，李四川愈來愈有「共主」格局，李和韓國瑜有革命情感，兩人惺惺相惜，於公於私都有許多互動。

2024立委選戰期間，李四川常出現在新北輔選，陪立委洪孟楷等人車掃助陣，李四川廣結善緣，讓自己能在新北聲勢保溫，維持一定能見度。

歷來縣市長、議員選戰，李四川總是盡心盡力為藍軍衝刺，2026這一局從抬轎轉為坐轎，這也是李四川生平第一戰，要競逐治理400萬人口的大諸侯，李四川擔子不輕，扮演「新北隊長」須展現統合實力及能量，要為藍營守住江山，更要帶領新北議員席次拚過半。