台總統彈劾聽證 學者批賴清德「憲政狂妄症」

立法院27日舉行總統彈劾案聽證會，邀黃錦堂（前左）、紀俊臣（前中）、仉桂美（前右）、李勝峯（後）等學者專家與會。（記者胡經周／攝影）

台灣在野黨發動彈劾賴清德總統，立法院昨舉行「對總統提出彈劾案」全院委員會聽證會，多位專家學者針對重啟核電、行政院「三不」原則等政策提出質疑，認為賴總統朝令夕改、毀憲亂政，依照憲法及增修條文規定，彈劾就是唯一解決途徑。總統府昨天沒有回應。

東海大學法律系退休教授林騰鷂指出，賴總統雖透過總統府說自己坦蕩，卻選擇不出席向人民報告，逃避此次彈劾，好像得了「憲法痴呆症」、「憲政狂妄症」，應該找幾個憲法醫師給賴總統看看，相信賴總統卸任後一定逃不過憲法第48條所說的「國家嚴厲制裁」。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，「錯誤能源政策比貪汙更可怕」，賴總統身為國家領導者朝令夕改，從反核到重啟核能，反覆無常，讓執行單位及民眾無所適從，許多大企業更為此要自行發電及降載。

他還批，民眾需要誠實的能源政策，但今天看到的是承諾跳票，且荷包在縮水的同時，電力調度在空汙減煤上也出現矛盾。

開南大學法律學院兼任副教授仉桂美表示，希望讓全國民眾知道現在憲政崩壞到什麼程度，如果不及時停損，枉為民主國家，甚至連第三世界國家都不及；彈劾已經是目前法治上唯一能找到的途徑，如果憲政一直崩壞，無法對後代交代。

新黨副主席李勝峯形容，賴總統毀憲亂台，就像癌細胞蔓延、吞噬原本健康的憲政監督制衡體制，再坐視不管，積累40年台灣引以為傲的民主將癌變死亡，而彈劾賴總統就是拯救「癌變、奄奄一息的民主憲政」。

台灣大學政治系退休教授黃錦堂表示，根據國民黨團、民眾黨團所提連署，在野黨都把重兵壓在行政院長拒絕副署，這是非常正確的彈劾事由。他批評，民進黨操作閣揆拒絕副署法案，真正最可惡、也最可議的意圖，就是想要進行政治鬥爭、經營選戰。

此次聽證會，民進黨立委先前已表明不出席，藍白立委連番開砲，批評府院不副署、不公布、不執行立法院三讀通過的法律，恐導致台灣走向「憲政戒嚴」，還有立委以韓國前總統尹錫悅為例，批評賴總統以「無聲戒嚴」癱瘓國會。

國民黨立委王育敏指出，民進黨執政後形成「雙少數政府」，總統僅獲4成民意支持，國會也非多數，卻以「大罷免」試圖改變國會席次，造成政局對立動盪；國民黨立委翁曉玲說，提出彈劾案是留下憲法歷史紀錄，表達民意對賴清德藐視國會、踐踏憲政民主的不滿與抗議。

國民黨立委羅智強以尹錫悅為例，批評賴清德以「無聲戒嚴」癱瘓國會，手段包括大罷免、大清算、大法官，以及不公布、不副署、不執行。他指控民進黨透過罷免、司法追訴在野立委、五人大法官憲判，及拒絕執行立法院三讀法案，讓國會實質被廢。

民眾黨立委邱慧洳批評，賴政府施政荒腔走板，過去10年台電支出飆漲，淨零轉型跳票，核電關閉卻開了燃煤機組，人民用肺發電，電網韌性也愈來愈弱，政府錯誤能源政策擴大財務黑洞，甚至影響國家安全，比貪汙更可怕。

總統彈劾聽證會結束後，立法院5月13、14日將舉行審查會，5月19日進行記名投票表決。民進黨團幹事長莊瑞雄說，相關程序徒增朝野對立，毫無意義，不陪藍白演戲。