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對國民黨2026選情審慎樂觀 鄭麗文：除彰化 其他縣市提名已底定

記者鄭媁／台北27日電
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國民黨主席鄭麗文（右）27日接受「蘭萱時間」廣播專訪表示，藍白合非常順利，對選情...
國民黨主席鄭麗文（右）27日接受「蘭萱時間」廣播專訪表示，藍白合非常順利，對選情審慎樂觀。（取自中廣流行網）

2026大選開跑，國民黨主席鄭麗文今天表示，正專注在黨內提名、年底選舉，以及準備訪美行。除了彰化縣還在做最後努力，其他縣市的提名已經底定，藍白合部分也非常順利，對選情審慎樂觀。

鄭麗文今接受「蘭萱時間」廣播專訪。被問及年底九合一選舉，鄭麗文表示，提名過程非常順利，大致上都有按照所想的去執行，現在彰化也剩下最後的努力，其他的提名都已經底定了，藍白合方面，國民黨也和民眾黨推心置腹，大家不用擔心。

至於民眾黨前主席柯文哲，鄭麗文說，柯文哲有他本身的困境，他的官司問題，如果要回到司法常軌來處理，也必須要政黨輪替，所以她相信柯文哲非常聰明，也非常清楚現在的大局，所以他還是對藍白合是友善、正面的。

鄭麗文說，台灣的選舉是怎麼回事大家都非常清楚，他們面對的是什麼樣的民進黨，會用所有的國家機器打壓，國民黨早有心理準備，兵來將擋、水來土掩，總是希望能把所有原有的席次顧好，還能有所突破。

鄭麗文表示，對於年底選舉她不會設定目標，「每一個縣市我都不會放棄」，否則艱困選區就等於被放棄了。這次她把非常大的力量投注在艱困選區，光是屏東就不知道去過幾次了，還有台南、高雄、嘉義縣都在努力，「連嘉義縣我都不放過翻轉的可能，」會盡全力。

此外，台中市長盧秀燕近期也啟動輔選。鄭麗文說，盧訪美前有來看她，兩人除了討論訪美事宜，她也跟盧說「選舉一定不能只顧台中，要到全台輔選，」盧也說「會」，所以這沒有矛盾，大家都知道2026很重要。

除了盧秀燕，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜及鄭麗文，都被視為2028年潛在總統人選，鄭麗文說，言之過早，她從來不去想虛無飄渺、那麼遠的事情，現在要做的事情這麼多，包括黨內提名跟選舉，還有訪美行的準備，還會見到不同領域的重要菁英與意見領袖。

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