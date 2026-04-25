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賴清德彈劾案再掀朝野攻防 綠「不參與、不投票」拒配合政治鬧劇

記者黃婉婷／台北即時報導
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朝野備戰總統彈劾案，圖為賴清德總統。（本報資料照片）
朝野備戰總統彈劾案，圖為賴清德總統。（本報資料照片）

朝野備戰總統彈劾案，民進黨立院黨團已定調，不參與4月27日的全院委員會聽證會，5月19日也不會進場投票。民進黨立委兼政策會執行長吳思瑤說，彈劾案缺乏正當性與可能性，綠營不隨之起舞，會將力氣放在更重要的總預算與軍購案上。 

台行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對總統賴清德啟動彈劾案程序，立法院朝野黨團日前達成共識，5月19日上午10時進行總統彈劾案記名投票表決，表決前，5月13日、5月14日將再次舉行審查會，並邀請被彈劾人賴總統列席說明。

對於總統彈劾案，綠營態度明確，不出席聽證會及投票，避免替藍白背書。吳思瑤指出，社會都清楚，這場彈劾毫無正當性，就席次而言，也毫無可能性，顯然指示政治炒作與政治鬥爭，綠營不須隨之起舞，會將力氣放在更重要的事情，也就是軍購案跟總預算。

吳思瑤批評，藍白為彈劾而彈劾，為鬥爭而鬥爭，但國家還有許多事需要努力，立法院更應善盡職守，將力氣花在社會更關心的地方；不過，假使社會對此事仍有討論度，綠營也會花時間和社會說明和論述。

依照各黨目前在國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅、掌握54席，民進黨有51席、民眾黨有8席。 

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職，依現有國民黨、民眾黨及無黨籍立委席次，彈劾案全數投贊成62票也無法達到通過彈劾案所需的76票。

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