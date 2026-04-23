我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海軍部長遭開鍘主因曝光？造船能力撐不住 川普「戰艦夢」難兌現

「看起來健康」的食品卻讓人更胖 醫師點名這些

看好沈伯洋戰北市？楊智伃諷：蔣萬安高票連任的墊腳石

記者邱書昱／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨前發言人楊智伃今早上媒體人王淺秋廣播節目專訪。(擷取自影片)
國民黨前發言人楊智伃今早上媒體人王淺秋廣播節目專訪。(擷取自影片)

國民黨前發言人楊智伃今(24)早上媒體人王淺秋廣播節目專訪，她以北市松山信義選區初選時跑地方的經驗，談到民進黨若派立委沈伯洋參選市長看法，她說，自己是支持的，但民進黨基層是否希望，則是打一個問號，也更難將台北市長蔣萬安封鎖在台北。

楊智伃說，她是支持立委沈伯洋代表民進黨參選，民進黨覺得北市這局必輸、要有點火花，也要讓北市長蔣萬安能高票連任，那沈就是最好的墊腳石。不過，她也說，其實從去年11月多前聯電董事長曹興誠就一直推波助瀾，到現在沈也自己說戶籍在台北市五分埔有二分的大地主，「但是沈是不分區立委，責任區在花蓮，那之前對花蓮責任算什麼？」

楊智伃說，不過民進黨基層會希望沈伯洋出來嗎，其實是打一個問號，甚至可能覺得是害怕。畢竟沈在大罷免期間累積太多仇恨值，尤其台北市藍大於綠、理性選民多的地方，「綠營要思考，這張爛牌怎麼不打得爛。」

她也說，相對地蔣萬安要走透透到全台連線，從新北市到桃園市、基隆市，甚至是總統賴清德重兵壓的宜蘭，來全力幫忙。「所以民進黨如果想以沈伯洋封鎖蔣萬安在台北市，是非常難的。」

世報陪您半世紀

國民黨 民進黨 曹興誠

上一則

台灣出生NASA太空人林琪兒訪台 回到兒時生長地

延伸閱讀

民進黨擬徵召沈伯洋參選台北市長 連勝文：是不是開玩笑？

民進黨擬徵召沈伯洋參選台北市長 連勝文：是不是開玩笑？
沈伯洋自爆家族是大地主 王世堅大讚 藍議員：這操作讓人霧裡看花

沈伯洋自爆家族是大地主 王世堅大讚 藍議員：這操作讓人霧裡看花
傳蔡英文2度勸進鄭麗君選台北市長 他曝背後有派系路線角力

傳蔡英文2度勸進鄭麗君選台北市長 他曝背後有派系路線角力
曹興誠嗆蔣萬安怕辯論 蔣萬安：我最不敢跟太太辯論

曹興誠嗆蔣萬安怕辯論 蔣萬安：我最不敢跟太太辯論

熱門新聞

台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

2026-04-19 23:35
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

挖角台積電工程師 特斯拉在台招聘給薪被指「狀況外」

2026-04-18 02:29
THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟（右二）。圖／本報系資料照片

台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

2026-04-20 15:22
賴清德總統預計22日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

2026-04-21 05:44
洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
2015年馬習會，前總統馬英九（左）、中國國家主席習近平（右）握手。（本報系資料照）

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 習近平1句話才令他們放心

2026-04-18 09:15

超人氣

更多 >
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
搭機避免染病 醫生曝：這些座位細菌最多

搭機避免染病 醫生曝：這些座位細菌最多
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢