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喊話金溥聰 蕭旭岑：照顧好馬英九 風波後別落跑

記者鄭媁／台北22日電
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國民黨副主席蕭旭岑21日接受「千秋萬事」廣播專訪。(圖／中廣新聞網提供)
國民黨副主席蕭旭岑21日接受「千秋萬事」廣播專訪。(圖／中廣新聞網提供)

馬英九基金會人事風波延燒，國民黨副主席蕭旭岑昨天表示，他不太確定現在基金會每天發的聲明，「有多少是馬前總統真正的意思，是幾分之幾的馬英九？」並呼籲國安會前秘書長金溥聰等人好好照顧前總統馬英九，千萬不要落跑，「不要在這些風波過去之後，就不管馬前總統了」。

金溥聰昨天聲明表示，基金會董事長馬英九已請三人調查小組盡快完成調查報告，他不必跟當事人針鋒相對，徒增事端，他只需靜待三人小組的結案報告盡速出爐，讓證據說話，只要水落石出，真相自會大白。

馬英九基金會前天再發聲明指出，17日已透過雙掛號發送事證給三人調查小組，喊話調查小組盡速完成報告，更點名蕭旭岑與王光慈，不要再透過媒體或特定人士，持續散布貶損基金會的言論。

蕭旭岑昨接受「千秋萬事」廣播專訪表示，馬英九基金會風波已一個多月，他的立場單純，希望盡速接受董事會調查小組的約談，讓真相早日釐清，他的清白能趕快讓全台知道。

蕭旭岑提到，看到馬英九基金會聲明，希望他或王光慈不要再透過媒體散布貶損基金會或馬英九的言論，「事實上我都沒有」，最近基金會顧問廖繼斌的發言，也不可能是他叫廖出來講的。他尊重董事會調查小組，但他不太確定現在馬英九基金會每天發的聲明，有多少是馬前總統真正的意思，「是幾分之幾的馬英九？我不知道」。

蕭旭岑說，最近許多基金會方面的訊息或說法，有許多大家覺得很不太像馬的地方，只能說趕快讓這件事情進入司法程序調查。

對於廖繼斌日前受訪時直言，馬英九為什麼這麼生氣？因為他覺得丟臉丟到中共總書記習近平那邊去。蕭旭岑說，他很敬重廖繼斌，也認識他多年，他是好人，對馬忠心耿耿，雖然法律觀念不是很充足，但保護馬總統的心，令人敬佩。

蕭旭岑說，廖繼斌應是資訊不完整而有所誤解，他不願多回應。此事對兩岸造成很大風波，但他絕對經得起檢驗，「丟臉的絕對不是我」。

他也公開呼籲金溥聰、代理執行長戴遐齡等人「千萬不要落跑」，好好照顧前總統馬英九，「不要在些風波過去之後，就不管馬前總統了」。既然要留在馬英九基金會，希望他們好好保護馬英九。

金溥聰承諾，等三人調查小組的調查報告完成後，會親自面對媒體，完整說明他協助馬英九董事長調查此事的始末，及所有相關事實，絕不會逃避。

馬英九基金會人事案風波，前國安會秘書長金溥聰為AI抹黑影片，日前到內政部警政署刑...
馬英九基金會人事案風波，前國安會秘書長金溥聰為AI抹黑影片，日前到內政部警政署刑事警察局報案。(本報資料照片)

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