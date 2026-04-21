我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約噪音投訴暴增 去年每日高達1700起 重災區曝光

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴清德發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情

記者周佑政/台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統。（記者黃仲裕／攝影）
賴清德總統。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德總統原訂明（22日）啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過總統府今晚緊急舉行記者會表示，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩。賴清德晚間在臉書表示，中國的打壓行為，除了破壞區域的安全現狀，也傷害了台灣人民的感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。

賴清德表示，很遺憾要向國人同胞報告，原定明日率團前往友邦史瓦帝尼王國，展開「台史同慶 攜手共榮」之旅。然而，專機行經的部分國家，近日無預警地在中國壓力下，臨時取消專機的飛航許可。

賴清德說，基於國家安全、飛航安全的最高考量，我接受國安團隊的建議，決定暫緩本次訪問。

賴清德強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界、與理念相近夥伴深化合作。中國的打壓行為，除了破壞區域的安全現狀，也傷害了台灣人民的感情，更一再顯示威權國家對國際秩序與和平穩定的衝擊危害。

賴清德說，雖然本次出訪暫緩，但台灣對史瓦帝尼的重視與情誼絲毫未減。他將會指派特使前往出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典，為恩史瓦帝三世國王陛下與史國人民，送上台灣人民最誠摯的祝福。我們的外交團隊也會持續推動各項雙邊合作計畫，讓台史邦誼在挑戰中更加堅韌。

賴清德表示，他也要感謝所有在這個關鍵時刻伸出援手，積極提供協助的夥伴國家。台灣不會孤單面對世界，台灣會和友好的夥伴站在一起，共同守護民主自由、維護區域安全穩定。

賴清德強調，任何威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力。這條走向世界的路或許偶有逆風，但台灣與世界交朋友的真心，從來不會因為外在的阻礙而改變。「我們會以沉穩的步伐、務實的行動，繼續為台灣的外交工作來打拚。」

世報陪您半世紀

賴清德

上一則

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

延伸閱讀

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可
賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區
學者：賴清德直飛出訪友邦 避免外交因美中變數陷被動

學者：賴清德直飛出訪友邦 避免外交因美中變數陷被動
無懼北京 賴清德將出訪 索馬利蘭官網高掛台國旗

無懼北京 賴清德將出訪 索馬利蘭官網高掛台國旗

熱門新聞

台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

2026-04-19 23:35
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

挖角台積電工程師 特斯拉在台招聘給薪被指「狀況外」

2026-04-18 02:29
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
中華民國前總統馬英九。（本報資料照片）

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

2026-04-13 22:00
2015年馬習會，前總統馬英九（左）、中國國家主席習近平（右）握手。（本報系資料照）

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 習近平1句話才令他們放心

2026-04-18 09:15
TVBS總經理劉文硯。(TVBS提供)

TVBS裁員人心惶惶…總經理給員工的內部信曝光

2026-04-14 15:23

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光